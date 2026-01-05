Monden

„Avatar: Fire and Ash” are încasări de un miliard la nivel mondial, la trei săptămâni de la lansare

„Avatar: Fire and Ash" are încasări de un miliard la nivel mondial, la trei săptămâni de la lansare
Filmul „Avatar: Fire and Ash” a depășit pragul de un miliard de dolari la box office-ul global la doar 18 zile de la lansare. Producția a obținut 306 milioane de dolari în Statele Unite și 777,1 milioane de pe piețele internaționale, ajungând la un total de 1,083 miliarde de dolari, informează Variety.

„Avatar: Fire and Ash” are încasări de un miliard la nivel mondial

Al treilea film al francizei a atins această bornă ceva mai lent decât „Avatar: The Way of Water” (2022), care a depășit miliardul în 14 zile, și decât „Avatar” (2009), care a bifat performanța după 17 zile. Ambele titluri au rămas mult timp în topul preferințelor publicului, dominând box office-ul timp de șapte weekenduri consecutive și devenind, în final, două dintre cele mai profitabile producții din istorie. Aventură originală a Na’vi a generat 2,9 miliarde de dolari, iar continuarea – 2,3 miliarde.

Rămâne de văzut dacă „Avatar 3” va avea aceeași longevitate și dacă va reuși să treacă bariera de două miliarde de dolari la nivel mondial. Rezultatul depinde în mare parte de publicul internațional, care a avut un rol decisiv la succesul primelor două filme. Primul „Avatar” a strâns 2,1 miliarde din afara SUA, iar „The Way of Water” — 1,65 miliarde. Pentru noul capitol, cele mai mari piețe externe sunt China (138 milioane de dolari), Franța (81 milioane), Germania (64 milioane) și Coreea (44 milioane).

Un nou succes major pentru Disney

„Avatar: Fire and Ash” devine al treilea film Disney din 2025 care depășește miliardul, după „Lilo & Stitch” și „Zootopia 2”. Niciun alt studio nu a lansat, din 2023 încoace, producții care să depășească acest prag. Împreună, aceste titluri marchează un an excelent pentru companie, care a depășit 6,58 miliarde de dolari în încasări globale și conduce piața cu un avans de cel puțin două miliarde față de rivali.

„Fire and Ash” îi urmărește pe Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) și familia lor, puși față în față cu o nouă amenințare legată de foc. Este al patrulea film al lui James Cameron care depășește pragul de 1 miliard, alături de „Titanic”. Regizorul — singurul din istorie cu trei producții care au trecut de 2 miliarde — plănuia inițial cinci filme în universul Pandora, dar a glumit recent că va organiza o conferință de presă pentru a decide dacă povestea va continua cu „Avatar 4” și „Avatar 5” sau se va opri la această parte.

Planuri și presiuni pentru continuarea francizei

„Ne grăbim [cu „Avatar 4”] pentru că, în primul rând, trebuie să câștigăm niște bani cu acest film”, a declarat James Cameron pentru Variety înainte ca „Fire and Ash” să ajungă în cinematografe. „De fiecare dată când lansăm un film, trebuie să demonstrăm încă o dată că această afacere nebunească are succes.”

