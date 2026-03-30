Succes pentru „Project Hail Mary”. Este cel mai bine vândut și apreciat film

Filmul „Project Hail Mary” continuă să impresioneze la nivel internațional, depășind pragul de 300 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Filmul a devenit astfel producția de la Hollywood cu cele mai mari încasări din 2026 și marchează cel mai mare succes financiar al Amazon MGM Studios, informează hollywoodreporter.com.

Filmul „Project Hail Mary” a strâns 164 de milioane de dolari doar în Statele Unite și 300 de milioane la nivel global, consolidându-și poziția de cel mai de succes film de la Hollywood al acestui an. Datorită unei evoluții spectaculoase în al doilea weekend, producția cu Ryan Gosling s-a impus deja ca cea mai mare lansare post-fuziune a studioului Amazon MGM, depășind semnificativ performanța „Creed III”.

În America de Nord, adaptarea romanului SF scris de Andy Weir, care urmărește povestea unui om de știință ingenios și pasionat de tehnologie și a unui extraterestru numit Rocky, a înregistrat o scădere modestă de doar 32% în al doilea weekend, realizând încasări de 54,5 milioane de dolari în 4.007 cinematografe.

Aceasta reprezintă cea mai bună performanță recentă pentru un film cu un astfel de nivel de debut, depășind filme precum „Oppenheimer” și „Dune: Part 2”, ambele cu 82,5 milioane de dolari. În comparație, „Oppenheimer” (2023) a înregistrat o scădere de 43% în al doilea weekend, ajungând la 46,2 milioane de dolari, iar „Dune” (2004) a coborât cu 44%, ajungând la 46,7 milioane de dolari.

Regizat de Phil Lord și Christopher Miller, filmul a debutat cu mult peste așteptări, înregistrând în primul weekend încasări interne de 80,6 milioane de dolari. Aceasta reprezintă a doua cea mai bună lansare din ultimul deceniu pentru un titlu care nu face parte dintr-o continuare sau franciză, fiind depășită doar de lansarea precedentă a „Project Hail Mary” cu 82,5 milioane.

Pentru Ryan Gosling, acesta este cea mai mare premieră în care joacă rolul principal, deși recordul său absolut este deținut de „Barbie”. În plus, filmul stabilește un record intern pentru Lord și Miller.

Pe plan internațional, „Project Hail Mary” se descurcă mult mai bine decât anticipau experții, având în vedere că filmele SF întâmpină adesea dificultăți în anumite piețe europene, în America Latină sau în Asia.

În prima săptămână, producția a generat 60,4 milioane de dolari în 80 de piețe externe, contribuind la un total mondial de 141 de milioane de dolari, cea mai bună deschidere globală de la Hollywood de la începutul anului. În weekendul următor, filmul a adăugat încă 54,1 milioane de dolari din 86 de piețe, scăzând cu doar 5%, confirmând popularitatea sa internațională.

„Ave Maria” nu a fost singurul care a impulsionat încasările cinematografice în mod constant. În al patrulea weekend de la lansare, „Hoppers”, producție Pixar și Disney, s-a impus ca a doua cea mai mare atracție de la Hollywood în 2026 pe plan global, cu încasări de 297 de milioane de dolari. Lider în clasamentul mondial rămâne comedia sportivă chineză „Pegasus 3”, care a acumulat 609 milioane de dolari.

Pe piețele internaționale, „Hoppers” a mai încasat 24,8 milioane de dolari din 51 de țări, ajungând la un total global de 159 de milioane de dolari. Disney a mizat pe o lansare graduală în străinătate, coordonând debutul cu vacanțele de primăvară pentru a maximiza încasările.

În cursa pentru locul trei se află „They Will Kill You”, produs de New Line și Skydance, dar și alte două filme aflate în competiție: „Dhurandhar: The Revenge”, thrillerul de acțiune indian cu Ranveer Singh în rol principal, și adaptarea cinematografică a romanului „Reminders of Him” de Colleen Hoover, realizată de Universal.