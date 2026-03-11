Ryan Gosling străbate cosmosul în noul film „Project Hail Mary”, o aventură SF

În „Project Hail Mary”, Ryan Gosling interpretează rolul unui biolog, care pornește într-o misiune spațială crucială pentru a salva sistemele solare amenințate de o entitate misterioasă ce consumă stelele. Singurul său aliat este un extraterestru fermecător, iar deși premisa poate părea neobișnuită, magnetismul actorului transformă povestea într-o experiență captivantă, informează theguardian.

Mai exact, noul film inspirat din bestsellerul science-fiction al lui Andy Weir prezintă povestea unei misiuni spațiale disperate. Într-o ultimă încercare de a salva planeta, astronautul pornește într-o călătorie periculoasă, confruntându-se cu microbi extratereștri care amenință soarele și, implicit, viața pe Pământ.

Protagonistul, Dr. Ryland Grace, un profesor de științe, este interpretat de Ryan Gosling cu un umor seducător. Grace se trezește dintr-o comă indusă la bordul navei spațiale, cu aspect dezordonat, păr lung, barbă ciufulită și fără nicio amintire a motivului prezenței sale în misiune. Restul echipajului este mort, iar salvarea omenirii cade acum în sarcina sa.

În cele din urmă, Grace își amintește de ce se află în misiune: Soarele moare, de fapt, toate stelele galaxiei, cu excepția uneia, Tau Ceti, scad într-un ritm incredibil de rapid.

Împrumutând elemente de umor relaxat și optimist de la romanul „Marțianul”, adaptat de Ridley Scott cu Matt Damon, filmul „Project Hail Mary” reușește să fie simultan amuzant, ciudat și captivant, păstrând un echilibru între aventura spațială și momente comice neașteptate.

În centrul poveștii „Project Hail Mary” se află legătura neobișnuită dintre dr. Grace și un extraterestru prietenos, numit „Rocky”. Acesta, cu membre parțial din piatră, intervine salvator, alergând cu agilitate prin decoruri, în timp ce Dr. Grace traduce comunicarea sa printr-un software care sună ca un limbaj Hulk: „Rocky repară”, „Rocky ajută” și alte expresii simple, dar pline de impact.

Acțiunea este completată de flashback-uri care ilustrează trecutul lui Grace, un biolog molecular de excepție, obligat să predea pentru că comunitatea științifică nu era pregătită pentru conceptele sale revoluționare.

În aceste secvențe vedem cum a fost recrutat în Proiectul Ave Maria de tehnocrata germană Eva Stratt, interpretată de Sandra Hüller. Lansarea filmului este programată pentru 19 martie în Australia și Marea Britanie și pentru 20 martie în Statele Unite.

În Project Hail Mary, Rocky devine liantul între două nave spațiale și învață să comunice cu el prin intermediul computerului său. Dialogul interstelar se dovedește mult mai simplu aici decât în Arrival, filmul cu Amy Adams.

În esență, pelicula se prezintă ca o comedie optimistă despre prietenie. Lipsa unei familii face ca Grace să nu simtă sacrificii personale dureroase, cum a fost cazul în „Interstellar”, regizat de Christopher Nolan. Nici nu pare stresat de misiunea sa cu miză mortală sau de întâlnirea cu un extraterestru. În fața sfârșitului lumii, protagonistul rămâne surprinzător de relaxat.

Totuși, alegerea tonului luminos și degajat de către Lord și Miller pare calculată. Ei construiesc o epopee SF de peste două ore și jumătate, în care accentul cade mai mult pe idei fascinante, experimente de laborator și puzzle-uri tehnice complexe, decât pe acțiune, menținând totodată filmul captivant și distractiv pe întreaga durată.

Chiar și în acest registru optimist, „Project Hail Mary” se remarcă prin abordarea sa radicală: destinul umanității ar putea depinde mai mult de cunoaștere, inteligență, comunicare și colaborare decât de luptă. Nu surprinde faptul că filmul figurează deja printre favoriții pentru premiul Oscar la categoria cel mai bun film.