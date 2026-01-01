Record absolut pentru Disney. „Zootopia 2” a devenit cea mai profitabilă animație

Zootopia 2” a ajuns pe primul loc în topul celor mai profitabile producții realizate de Walt Disney Animation Studios, după ce a depășit praguri istorice de încasări la nivel mondial, potrivit Reuters.

Până la finalul lunii decembrie, pelicula a strâns peste 1,46 miliarde de dolari la box-office-ul global, depășind astfel „Frozen 2”, care întrunea 1,45 miliarde de dolari în 2019.

Ascensiunea filmului a fost extrem de rapidă: pe 12 decembrie, la numai șaptesprezece zile de la lansare, „Zootopia 2” trecea deja de un miliard de dolari — mai repede decât orice alt titlu destinat tuturor vârstelor. Precedentul record era deținut de „Inside Out 2”, care ajunsese la aceeași sumă în nouăsprezece zile.

„Toată lumea de la Disney Animation a pus sufletul, inima şi pasiunea în acest film pentru a spune o poveste plină de bucurie, imaginaţie şi o reflecţie incredibilă”, a declarat Jared Bush, directorul creativ al Walt Disney Animation Studios şi regizorul filmului.

„Această realizare înseamnă totul pentru noi, deoarece, mai presus de toate, înseamnă că publicul vine în săli pentru a împărtăşi o experienţă pe marele ecran, cu toţii, din toate colţurile lumii. Şi este ca şi cum Zootopia ar fi devenit realitate".

China s-a dovedit unul dintre motoarele principale ale performanței comerciale. „Zootopia 2” a trecut de 502 milioane de dolari în această țară și a devenit al doilea cel mai mare succes hollywoodian de acolo, după „Avengers: Endgame”, care adunase 632 de milioane în 2019.

Rezultatul este cu atât mai vizibil cu cât, în ultimii ani, publicul chinez a fost mai reticent față de producțiile de la Hollywood. Popularitatea a fost amplificată și de deschiderea zonei tematice „Zootopia” din parcul Disneyland Shanghai. Primul film, lansat în 2016, acumulase 235 de milioane de dolari doar pe această piață.

Începând cu 2013, Walt Disney Animation Studios a adunat cinci producții care au depășit miliardul: „Frozen” (1,28 miliarde), „Frozen 2” (1,45 miliarde), „Vaiana 2” (1,059 miliarde), „Zootopia” (1,025 miliarde) și, mai nou, „Zootopia 2”.

În total, doar treisprezece animații au trecut de acest prag în istorie, iar zece dintre ele poartă marca Disney.

Regizat de Jared Bush și Byron Howard, „Zootopia 2” îi readuce în prim-plan pe Judy Hopps și Nick Wilde, care urmăresc o reptilă enigmatică numită Gary De’Snake.

Intriga scoate la lumină un episod din trecut: reptilele au fost alungate din oraș în urmă cu un secol, după o crimă atribuită unui șarpe. Gary, descendent al fondatoarei Zootopiei, pornește într-o misiune pentru a restabili adevărul și pentru a reda reptilelor locul pierdut în comunitate.