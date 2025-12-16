International

Nick Reiner, arestat pentru moartea părinților săi: Rob și Michele Singer Reiner

Comentează știrea
Nick Reiner, arestat pentru moartea părinților săi: Rob și Michele Singer ReinerSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Fiul de 32 de ani al regizorului hollywoodian Rob Reiner a fost arestat luni sub suspiciunea de crimă și reținut fără drept de cauțiune, după ce părinții săi au fost găsiți uciși prin înjunghiere în locuința lor din Los Angeles, au anunțat autoritățile, potrivit Associated Press.

Fiul lui Rob Reiner, Nick, reținut după moartea părinților,ar fi fost dependent de droguri

Cazul lui Nick Reiner va fi înaintat procurorilor marți, autoritățile evaluând acuzațiile oficiale împotriva sa. El a fost reținut la câteva ore după ce Rob și Michele Singer Reiner au fost găsiți morți, iar poliția nu a oferit detalii despre motivele crimelor.

Nick Reiner a avut probleme îndelungate cu drogurile, despre care a vorbit public și le-a explorat alături de tatăl său într-un film semi-autobiografic din 2016, „Being Charlie”. Până la 18 ani, a trecut prin multiple centre de tratament și perioade de lipsă de adăpost, marcate de recidive.

Corpurile lui Rob Reiner și Michele Reiner au fost descoperite duminiă după-amiază

Cadavrele lui Rob Reiner și Michele Singer Reiner au fost descoperite duminică după-amiază în locuința lor din cartierul Brentwood. Anchetatorii estimează că părinții au fost înjunghiați, conform unui oficial al poliției citat de Associated Press.

ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile
ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile
Alegerile anulate din 2024, analizate în raportul CSAT: TikTok și influențele Rusiei au avut un impact major
Alegerile anulate din 2024, analizate în raportul CSAT: TikTok și influențele Rusiei au avut un impact major
Rob Reiner

Rob Reiner / sursa foto: captură video

Rob Reiner este recunoscut ca unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, cu filme memorabile în anii 1980 și 1990, inclusiv „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Rob și Michele Reiner au avut impreună trei copii

Născut în 1947 în Bronx, New York, Rob Reiner era fiul lui Estelle și Carl Reiner, cunoscut pentru „The Dick Van Dyke Show” și „The 2000 Year Old Man”. El a recunoscut că a fost o provocare să se afirme în industria filmului, ieșind din umbra tatălui său.

Rob Reiner s-a căsătorit în 1989 cu fotografa Michele Singer Reiner, pe care a cunoscut-o în timpul filmărilor pentru „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”. Cei doi au avut împreună trei copii: Nick, Jake și Romy.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:15 - Diaspora este activă. Cum văd românii de peste hotare viitorul României
17:08 - Ministrul Muncii susține majorarea alocațiilor copiilor, începând de anul viitor: Avem tot felul de creşteri de preţuri
17:04 - Înalta Curte respinge recursul lui Vlad Pascu; condamnarea de 10 ani de închisoare rămâne definitivă. Update
17:00 - Ajutorul de 750 de lei pentru repartitoare, amânat din nou. Cât trebuie să mai aștepte solicitanții
16:48 - ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile
16:42 - Valentina Aldea nu scapă nepedepsită. Procesul cu soția înșelată continuă

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale