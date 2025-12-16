Nick Reiner, arestat pentru moartea părinților săi: Rob și Michele Singer Reiner

Fiul de 32 de ani al regizorului hollywoodian Rob Reiner a fost arestat luni sub suspiciunea de crimă și reținut fără drept de cauțiune, după ce părinții săi au fost găsiți uciși prin înjunghiere în locuința lor din Los Angeles, au anunțat autoritățile, potrivit Associated Press.

Cazul lui Nick Reiner va fi înaintat procurorilor marți, autoritățile evaluând acuzațiile oficiale împotriva sa. El a fost reținut la câteva ore după ce Rob și Michele Singer Reiner au fost găsiți morți, iar poliția nu a oferit detalii despre motivele crimelor.

Nick Reiner a avut probleme îndelungate cu drogurile, despre care a vorbit public și le-a explorat alături de tatăl său într-un film semi-autobiografic din 2016, „Being Charlie”. Până la 18 ani, a trecut prin multiple centre de tratament și perioade de lipsă de adăpost, marcate de recidive.

Cadavrele lui Rob Reiner și Michele Singer Reiner au fost descoperite duminică după-amiază în locuința lor din cartierul Brentwood. Anchetatorii estimează că părinții au fost înjunghiați, conform unui oficial al poliției citat de Associated Press.

Rob Reiner este recunoscut ca unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, cu filme memorabile în anii 1980 și 1990, inclusiv „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Născut în 1947 în Bronx, New York, Rob Reiner era fiul lui Estelle și Carl Reiner, cunoscut pentru „The Dick Van Dyke Show” și „The 2000 Year Old Man”. El a recunoscut că a fost o provocare să se afirme în industria filmului, ieșind din umbra tatălui său.

Rob Reiner s-a căsătorit în 1989 cu fotografa Michele Singer Reiner, pe care a cunoscut-o în timpul filmărilor pentru „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”. Cei doi au avut împreună trei copii: Nick, Jake și Romy.