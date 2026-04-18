Un startup a creat un instrument bazat pe AI care permite conversații cu un „avatar digital al lui Iisus”

Un startup din domeniul tehnologiei a lansat un instrument bazat pe inteligență artificială care le permite utilizatorilor să poarte conversații cu un avatar digital al lui Iisus. Aplicația este concepută pentru a simula dialoguri în timp real, folosind modele AI antrenate să răspundă din textele și învățăturile religioase, informează odditycentral.com.

Mai exact, startup-ul din domeniul tehnologiei, Just Like Me, a lansat un serviciu de tip chatbot care permite utilizatorilor să poarte conversații cu un avatar digital al lui Iisus Hristos, contra cost.

Ideea vine în contextul unei dorințe vechi de secole a miliarde de creștini de a putea „vorbi” măcar pentru scurt timp cu figura centrală a credinței lor, Iisus Hristos. Compania susține că, prin utilizarea inteligenței artificiale, acest tip de interacțiune devine acum posibil într-o formă digitală.

Reprezentanții startup-ului descriu acest „Iisus virtual” ca pe un mentor contemporan, construit pe principii de iubire și empatie, menit să ofere îndrumare, susținere și inspirație persoanelor care caută răspunsuri sau sprijin în viața de zi cu zi.

Directorul general al companiei, Chris Breed, a declarat că modelul de inteligență artificială „Jesus” a fost antrenat pe baza Bibliei King James, dar și pe o serie de predici susținute de diverși pastori.

Acesta a subliniat că chatbotul nu este conceput ca un substitut pentru credință, cler, Scriptură sau convingerile personale, ci mai degrabă ca o prezență empatică, menită să ofere sprijin emoțional și ghidare în fața provocărilor cotidiene, cu accent pe claritate și atitudine pozitivă.

Serviciul este oferit contra cost, utilizatorii plătind 1,99 dolari pe minut sau 49,99 dolari pentru o sesiune de 45 de minute de conversație video cu un avatar digital al lui Jesus Christ. Acest avatar este inspirat din interpretarea personajului realizată de actorul Jonathan Roumie în serialul TV The Chosen.

Pe site-ul Just Like Me, compania precizează că „Jesus AI” este un instrument de inteligență artificială creat pentru a oferi confort, încurajare și o formă de „înțelepciune atemporală” inspirată din teme precum iubirea, compasiunea, iertarea și dezvoltarea personală. Totodată, este subliniat în mod explicit că acest sistem nu reprezintă în niciun fel pe Jesus Christ și nu deține nicio autoritate divină.

Chiar dacă dezvoltatorii susțin că chatbotul ar avea rolul de a facilita o apropiere spirituală și o conexiune personală cu divinitatea, reacțiile din mediul online au fost în mare parte critice. Mulți utilizatori de pe rețelele sociale au interpretat tariful de 1,99 dolari pe minut, perceput pentru conversațiile cu acest model, drept o formă de exploatare a persoanelor credincioase mai vulnerabile.

Pe platforma X (Twitter), opiniile au variat de la acuzații dure, unii catalogând inițiativa drept „malefică” și susținând că dialogul spiritual real nu ar trebui monetizat, până la comentarii ironice care făceau referire la costul conversațiilor, sugerând că până și practicile religioase ar fi „afectate de inflație”.