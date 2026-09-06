RO-Alert în Tulcea. MApN a detectat ținte aeriene aproape de frontieră
- Bianca Ion
- 6 septembrie 2026, 08:10
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat mai multe ținte aeriene care se deplasau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă, însă MApN a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
Țintele au fost observate sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 23.40, în apropierea graniței. În urma detectării acestora, sistemele de apărare antiaeriană au intrat în stare de alertă.
F-18 și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, pregătite pentru decolare
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost pregătite pentru decolare.
În aceeași situație s-a aflat și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât să fie luate măsuri pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea.
RO-Alert transmis la ora 00.10
Locuitorii din zona vizată au primit mesajul RO-Alert la ora 00.10.
Măsura a fost luată după notificarea transmisă de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe fondul țintelor detectate în apropierea frontierei cu Ucraina.
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
MApN a anunțat că alerta a încetat după miezul nopții
Situația de alertă aeriană s-a încheiat la ora 00.42.
Pe durata intervalului în care măsurile au fost active, sistemele de apărare antiaeriană au rămas în stare de alertă, iar aeronavele desemnate au fost pregătite pentru o eventuală decolare.