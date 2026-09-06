Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat mai multe ținte aeriene care se deplasau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă, însă MApN a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Țintele au fost observate sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 23.40, în apropierea graniței. În urma detectării acestora, sistemele de apărare antiaeriană au intrat în stare de alertă.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost pregătite pentru decolare.

În aceeași situație s-a aflat și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât să fie luate măsuri pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea.

Locuitorii din zona vizată au primit mesajul RO-Alert la ora 00.10.

Măsura a fost luată după notificarea transmisă de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe fondul țintelor detectate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Situația de alertă aeriană s-a încheiat la ora 00.42.

Pe durata intervalului în care măsurile au fost active, sistemele de apărare antiaeriană au rămas în stare de alertă, iar aeronavele desemnate au fost pregătite pentru o eventuală decolare.