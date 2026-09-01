Social

Două ținte aeriene, detectate lângă granița României. RO-ALERT în Tulcea

Comentează știrea
Două ținte aeriene, detectate lângă granița României. RO-ALERT în TulceaDrona / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de luni spre marți în apropierea frontierei României, pe teritoriul Ucrainei. MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. În urma situației, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru nord-estul județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat luni, la ora 23:30, două ținte aeriene la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Două aeronave F-18 și un elicopter românesc au monitorizat situația

Cele două aeronave spaniole au decolat la ora 23:43. Ulterior, la ora 00:05, a fost ridicat de la sol și un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, potrivit MApN.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la situație.

Avioane F-15K

Avioane F-15K. Sursa foto: captură video

RO-ALERT în nord-estul județului Tulcea

În urma notificării, IGSU a transmis, la ora 23:56, un mesaj RO-ALERT valabil pentru nord-estul județului Tulcea.

Alerta a fost menținută pe perioada monitorizării situației, iar MApN precizează că nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 01:15.

Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizarea situației aeriene din proximitatea frontierei cu Ucraina se realizează prin intermediul sistemelor de supraveghere și al structurilor de Poliție Aeriană.

Stiri calde

09:07 - Litoralul pentru Toți începe de la 39 de lei pe noapte. Tarifele din septembrie 2026

08:57 - Prima zi de toamnă a început cu vreme instabilă. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

08:49 - Cartea Electronică de Identitate și cardul de sănătate. Noutățile de la 1 septembrie

08:41 - Spionajul european se reformează în fața pericolului rusesc. Azi, Germania!

08:34 - Scandal cu amalgamarea voluntară: „O să ieșim cu furcile”. Revoltă la Coșernița din cauza unirii cu Boșcana

08:27 - Două ținte aeriene, detectate lângă granița României. RO-ALERT în Tulcea

HAI România!

Rusia ar putea trece la o strategie mai agresivă. Adrian Severin, scenariu sumbru despre noua etapă a războiului

Rusia ar putea trece la o strategie mai agresivă. Adrian Severin, scenariu sumbru despre noua etapă a războiului

Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

Adrian Severin dezvăluie miza vizitei șefului CIA la Moscova. Cum ar fi încercat să schimbe ecuația războiului

Adrian Severin dezvăluie miza vizitei șefului CIA la Moscova. Cum ar fi încercat să schimbe ecuația războiului

Proiecte speciale