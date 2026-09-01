Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de luni spre marți în apropierea frontierei României, pe teritoriul Ucrainei. MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. În urma situației, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru nord-estul județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat luni, la ora 23:30, două ținte aeriene la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Cele două aeronave spaniole au decolat la ora 23:43. Ulterior, la ora 00:05, a fost ridicat de la sol și un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, potrivit MApN.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la situație.

În urma notificării, IGSU a transmis, la ora 23:56, un mesaj RO-ALERT valabil pentru nord-estul județului Tulcea.

Alerta a fost menținută pe perioada monitorizării situației, iar MApN precizează că nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 01:15.

Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizarea situației aeriene din proximitatea frontierei cu Ucraina se realizează prin intermediul sistemelor de supraveghere și al structurilor de Poliție Aeriană.