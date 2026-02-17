Ce se schimbă de pe 25 februarie pentru turiștii români care vor să viziteze Marea Britanie. Cât trebuie să scoată din buzunar

Autorizația Electronică de Călătorie, necesară cetățenilor europeni pentru a putea intra în Marea Britanie, va intra în vigoare pe data de 25 februarie, a anunțat Ambasada Marii Britanii la București, într-o postare pe Facebook. Costul autorizației este de 16 lire.

„Autorizaţia Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă şedere, vor avea nevoie de o ETA”, a anunțat Ambasada Marii Britanii la București.

ETA este o autorizație digitală de călătorie, valabilă timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului, și permite efectuarea mai multor călătorii în Regatul Unit. Taxa este de 16 lire, iar cererea se depune prin aplicația oficială UK ETA sau pe platforma GOV.UK/ETA.

Autorizația electronică de călătorie (ETA) permite intrarea în Regatul Unit pentru turism, vizite la familie sau din anumite alte motive, pentru o perioadă de până la șase luni.

După depunerea cererii, solicitantul primește decizia prin e-mail de la UK Visas and Immigration (UKVI), de regulă în decurs de o zi. În unele cazuri, răspunsul poate veni în termen de până la trei zile lucrătoare, de luni până vineri. Potrivit site-ului oficial al guvernului britanic, fiecare persoană care călătorește în Regatul Unit are nevoie de ETA, inclusiv bebelușii și copiii.

E-mailul transmis solicitantului va include numărul de referință ETA, alcătuit din 16 cifre. De asemenea, pe perioada de valabilitate a autorizației, titularul poate călători nelimitat în Regatul Unit. Mai multe informații despre ETA sunt disponibile AICI.