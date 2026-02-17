Cine este Jeanne Shaheen, senatoarea a încurcat Bucureștiul cu Budapesta, în fața românilor. Cum a intrat în istoria statului New Hampshire

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a susținut, luni, la București, o conferință de presă în care a vorbit despre programul Visa Waiver. A început, însă, cu o gafă, după ce a încurcat, în fața jurnaliștilor, capitala României cu Budapesta. Cine este, de fapt, Shaheen, care a devenit prima femeie din istoria Shaheen învestită ca guvernator.

Jeanne Shaheen și-a început discursul cu laude la adresa României, dar a stârnit zâmbete când a menționat, din greșeală, că ambasadorul SUA va sosi „la Budapesta”. Senatoarea a fost, imediat, corectată de un jurnalist român, și și-a cerut scuze.

„Știu că sunt la București. Bine, secretarul Rubio este la Budapesta”, a spus ea.

Jeanne Shaheen este prima femeie care a ocupat funcția de guvernator al statului New Hampshire și, ulterior, a fost aleasă senator în SUA. Cariera sa politică se caracterizează prin pragmatism și angajament civic.

Jeanne Shaheen s-a născut pe 28 ianuarie 1947, în St. Charles, Missouri. A crescut în suburbii ale orașului St. Louis, într-o familie cu rădăcini muncitorești. Tatăl său conducea o fabrică de încălțăminte, iar mama lucra ca secretară la biserică.

În 1969, Shaheen a absolvit Shippensburg State College în Pennsylvania, obținând o diplomă de licență. A urmat apoi cursuri la Universitatea din Mississippi, unde, în paralel, a predat la nivel liceal. În 1972 s-a căsătorit cu Bill Shaheen și au avut împreună trei copii. După ce a obținut un master în 1973, s-a mutat în New Hampshire, unde a început o afacere de bijuterii și și-a continuat activitatea didactică.

Shaheen și-a început cariera politică în anii 1970, implicându-se în campania prezidențială a lui Jimmy Carter în 1976. Patru ani mai târziu, a preluat rolul de manager al campaniei acestuia în New Hampshire. În 1990, a fost aleasă în Senatul statului, funcție pe care a deținut-o până în 1996.

În 1996, Jeanne Shaheen a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al New Hampshire, devenind prima femeie din istoria statului care ocupă această poziție. Mandatul său a început în 1997 și s-a încheiat în 2003, fiind realeasă în 1998 și 2000.

Ca guvernator, Shaheen a adoptat poziții pragmatice în materie fiscală. Deși a promis inițial că nu va majora taxele, ulterior a susținut introducerea unui impozit pe vânzări pentru a îmbunătăți situația financiară a statului. A promovat, de asemenea, creșterea investițiilor în educație.

După încheierea mandatului de guvernator, Shaheen a candidat la Senatul american în 2002, dar a fost învinsă de John E. Sununu. În 2005, a preluat conducerea Institutului de Politică de la Kennedy School of Government, Harvard, unde a activat până în 2007.

În 2008, a lansat o nouă candidatură pentru Senatul SUA și l-a învins pe Sununu. A preluat oficial funcția în 2009 și și-a apărat cu succes mandatul în 2014, în fața fostului senator din Massachusetts, Scott Brown.

În Senatul american, Shaheen a fost recunoscută pentru pozițiile moderate și pragmatice. A susținut legislația privind asistența medicală, drepturile comunității LGBT și reducerea poverii datoriei studențești. De asemenea, s-a implicat în probleme legate de veterani și educație.

Jeanne Shaheen și-a construit cariera pe principii pragmatice, adaptându-și pozițiile în funcție de context și nevoile comunității.

Exemplele cele mai cunoscute includ schimbarea poziției față de căsătoria între persoane de același sex după alegerea în Senat și ajustarea politicilor fiscale în perioada când era guvernator.