Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, despre raportul anulării alegerilor din România: Un document ideologic

Jeanne Shaheen, senatoare democrată în SUA, a caracterizat raportul din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, care a vizat anularea alegerilor prezidențiale din România. Politiciana a afirmat că acele concluzii sunt subiective și greșite.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenţie în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat şi nu este bazat pe fapte şi nu acordăm nicio atenţie acestuia, aşa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. După cum ştiţi, avem două Camere ale Congresului şi două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanţilor a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a spus Shaheen într-o conferință de presă țiunută la București.

De asemenea, senatoarea a mai afirmat că România a fost „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA.”

Azi, Shahhen s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, cu ministrul Apărării și cu cel de Externe. „Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relaţia dintre popoarele american şi român va continua şi asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică şi SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noştri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a mai afirmat politiciana din SUA.

Comisia Europeană interferează „în mod regulat” în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, au fost concluziile care apar în Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite, într-un raport publicat la începutul acestei luni.

După cum se precizează în raport, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Ţările de Jos, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, dar şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024.