Capitala din Europa fără aeroport sau trenuri. Orașul este mai mic decât București de 20 de ori. Video

Andorra la Vella, capitala Andorrei, este situată la peste 1.000 de metri altitudine în Munții Pirinei. Orașul nu are aeroport sau gară, dar atrage turiști pentru shopping, spa-uri termale și pârtiile de schi. Andorra la Vella este de 20 de ori mai mic față de București, capitala României.

Andorra la Vella se află în inima Munților Pirinei, între Franța și Spania. Capitala Andorrei este amplasată la 1.023 de metri deasupra nivelului mării, ceea ce o face cea mai înaltă din Europa.

Suprafața orașului este de aproximativ 12 kilometri pătrați. Prin comparație, Bucureștiul se întinde pe circa 240 kilometri pătrați. Dimensiunea redusă face ca orașul să poată fi parcurs integral într-o singură zi.

Andorra nu are aeroport și nici rețea feroviară. Cu toate acestea, capitala atrage constant vizitatori, în special pentru comerțul duty-free și pentru facilitățile de agrement montan.

Lipsa infrastructurii aeriene și feroviare obligă turiștii să ajungă mai întâi în statele vecine. Din partea franceză, cea mai apropiată gară este Andorre-l’Hospitalet, situată la aproximativ 11 kilometri de graniță. Conexiuni feroviare există din orașe mari precum Toulouse.

Dinspre Spania, stația Lleida Pirineus este punctul feroviar cel mai apropiat. Aici ajung trenuri de mare viteză din Madrid și Barcelona. De la aceste stații, transportul spre Andorra la Vella se face cu taxiul sau autobuzul.

Există și curse directe cu autocarul din Barcelona către capitala andorreză, o variantă utilizată frecvent de turiști.

Andorra are unul dintre cele mai reduse niveluri de TVA din Europa. Deși regimul fiscal a fost modificat în ultimul deceniu, capitala continuă să fie asociată cu cumpărăturile avantajoase.

Artera principală, Avinguda Meritxell, concentrează majoritatea magazinelor și centrelor comerciale. Zona este parțial pietonală și reunește branduri internaționale, produse de lux, electronice și băuturi alcoolice la prețuri mai mici decât în țările vecine.

Un alt punct de interes este Caldea, un complex termal inaugurat în 1987, construit în jurul izvoarelor naturale din zonă. Este considerat cel mai mare centru spa din sudul Europei.

Facilitățile includ bazine interioare, saune și o lagună exterioară cu vedere spre munți. Pachetele de acces pornesc de la aproximativ 30 de euro pentru trei ore.

Zona veche a orașului contrastează cu bulevardele comerciale. Aici se află Casa de la Vall, o clădire din piatră ridicată în 1580, care a găzduit în trecut parlamentul Andorrei. Monumentul a fost recent renovat și poate fi vizitat gratuit în anumite zile ale săptămânii.

În apropiere se găsește și Sant Esteve Church, un lăcaș de cult cu origini în secolul al IX-lea.

Poziționarea în Pirinei transformă capitala într-un punct de plecare pentru activități montane. În sezonul rece, turiștii ajung rapid în sectorul Encamp al domeniului schiabil Grandvalira, cel mai mare din Munții Pirinei.

Iernile sunt reci, cu temperaturi medii maxime de aproximativ 8 grade Celsius în lunile ianuarie și februarie. Ninsorile sunt frecvente, iar stratul anual de zăpadă este consistent.

Vara este mai scurtă și moderată, cu temperaturi care pot atinge 24 de grade Celsius în iulie și august, perioadă potrivită pentru drumeții și ciclism montan.