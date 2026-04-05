Paștele catolic, marcat de restricții severe și tensiuni în Ierusalim. Turistă româncă: Totul e închis, e greu să vrei să te rogi

Paștele catolic la Ierusalim s-a desfășurat sub restricții severe de securitate, cu acces limitat la Biserica Sfântului Mormânt și participare redusă a credincioșilor.

Paștele catolic a fost celebrat în acest an într-o atmosferă neobișnuită în Ierusalim, unde măsurile stricte de securitate și conflictul din regiune au redus semnificativ prezența credincioșilor în Orașul Vechi. Străzile, de regulă animate în această perioadă, au fost aproape pustii duminică dimineață.

În apropierea Bisericii Sfântului Mormânt, loc considerat de tradiția creștină drept spațiul răstignirii, îngropării și învierii lui Isus, accesul a fost atent controlat de poliția israeliană. Doar un număr restrâns de persoane a primit permisiunea de a intra, în timp ce alți credincioși au fost opriți la distanță.

Magazinele din zonă au rămas închise, iar liniștea a dominat centrul vechi al orașului încă din primele ore ale dimineții. Puțini oameni au fost văzuți traversând străzile pavate, încă umede după noapte.

În jurul orei locale 07:30 (04:30 GMT), patriarhul Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, a transmis mesajul „Paște fericit!” în limba italiană, la intrarea în biserică, însoțit de un grup restrâns de clerici.

În exterior, mai mulți credincioși au încercat fără succes să pătrundă în lăcașul de cult. „Cum puteți să-mi spuneți că nu pot merge la biserică? Este inacceptabil”, a declarat un catolic venit din Tel Aviv, obișnuit să participe anual la această sărbătoare.

Autoritățile israeliene au motivat restricțiile prin necesitatea asigurării securității, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie de o ofensivă israeliano-americană împotriva Iranului.

Orașul Vechi din Ierusalimul de Est, teritoriu ocupat de Israel din 1967 și ulterior anexat, are o importanță majoră pentru cele trei religii monoteiste. În ultimele săptămâni, zona a fost afectată inclusiv de căderi de resturi de rachete iraniene sau de interceptare aeriană, inclusiv în apropierea unor locuri sfinte.

Pentru mulți participanți, limitările impuse au afectat profund semnificația religioasă a Paștelui. „Este foarte greu pentru noi toţi, pentru că este sărbătoarea noastră (...) Este cu adevărat foarte greu să vrei să te rogi, să vii aici şi să nu găseşti nimic. Totul este închis”, a spus Christina Toderaș, în vârstă de 44 de ani, venită din România.

În lipsa accesului la ceremonii, numeroși credincioși au fost nevoiți să urmărească slujbele la televizor.

Părintele Bernard Poggi a declarat că situația este dificilă, deși înțelege motivele invocate de autorități. „Înţelegem (măsurile de securitate, n.red.). Dar observăm din ce în ce mai mult că acestea nu sunt aplicate în mod uniform”, a spus acesta, potrivit AFP.

Restricțiile au generat reacții și în rândul liderilor religioși. Cardinalul Pierbattista Pizzaballa a fost împiedicat anterior să intre în Biserica Sfântului Mormânt pentru slujba de Duminica Floriilor, incident care a provocat reacții în plan internațional.

Ulterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu a dispus permiterea accesului acestuia.