Social

Comentează știrea
Locurile sacre din Ierusalim au fost redeschise, inclusiv Biserica Sfântului MormântBiserica Sfântului Mormânt . Sursa foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții, impuse de conflictul din Orientul Mijlociu. Credincioșii pot participa din nou la ceremonia Sfintei Lumini, însă în condiții de securitate sporită.

Locurile sacre din Ierusalim au fost redeschise, inclusiv Biserica Sfântului Mormânt, după modificarea măsurilor de securitate

Autoritățile israeliene au anunțat redeschiderea mai multor locuri sfinte din Ierusalim, inclusiv a Bisericii Sfântului Mormânt, începând de joi, 9 aprilie 2026. Timp de 40 de zile, accesul în celebrul lăcaș de cult a fost restricționat, din cauza tensiunilor din regiune.

Potrivit unui comunicat al Poliției Israeliene, măsura a fost luată „în urma schimbării politicii de apărare și a actualizării instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern”. Tot în document se arată că „începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din orașul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite și rugăciune”.

Reluarea accesului include și alte obiective religioase importante din oraș, printre care Zidul Plângerii și Muntele Templului, toate fiind deschise în condiții de securitate întărită.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sursa foto: arhivă EVZ

Măsurile de securitate au fost extinse în întregul oraș pentru gestionarea fluxului de pelerini

Odată cu redeschiderea siturilor religioase, autoritățile au dispus un dispozitiv extins de securitate în Ierusalim. Sunt mobilizați polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari, cu scopul de a asigura accesul pelerinilor și desfășurarea activităților religioase în condiții de siguranță.

Reprezentanții poliției au transmis și recomandări pentru public, având în vedere numărul mare de vizitatori estimat în perioada următoare. „Având în vedere aglomerația preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicațiile polițiștilor, de a manifesta vigilență față de obiecte suspecte”, se arată în mesajul oficial.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, redeschisă. Ceremoniile religioase din Săptămâna Mare continuă

În paralel cu redeschiderea locurilor sfinte, la Biserica Sfântului Mormânt au continuat slujbele specifice Săptămânii Mari. Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineața Sfintei și Marii Joi a fost oficiată Sfânta Liturghie cu rânduiala spălării picioarelor, condusă de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și de părinții aghiotafiți.

La slujbă a participat un număr semnificativ de credincioși, prezenți în incinta lăcașului sfânt. Organizarea slujbei de Înviere și a ceremoniei Sfintei Lumini rămâne în continuare în analiză, urmând să fie stabilită în urma discuțiilor dintre Patriarhie și autoritățile din Orașul Vechi.

Patriarhia Română va continua tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim

În condițiile apropierii Paștelui, Patriarhia Română a anunțat că va organiza și în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Evenimentul va avea loc în Sâmbăta Mare, printr-o cursă aeriană specială.

Lumina va fi oferită delegaților eparhiilor prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”, urmând să fie distribuită mai departe către comunitățile ortodoxe din România.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:00 - Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
23:59 - Nuțu Cămătaru, la un pas să cumpere Steaua. Ce l-a oprit pe interlop
23:54 - Liviu Maior, fost ministru al Educației, condus pe ultimul drum la Cluj. Slujba de înmormântare, oficiată de Mitropol...
23:49 - Investiție de peste 281 milioane lei aprobată de Guvern pentru operațiuni în Portul Giurgiulești din Republica Moldova
23:44 - Contracte pentru mașini electrice la SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor anunță investiții din fonduri europene
23:33 - Autoarea bestsellerului „Menajera”, Freida McFadden, și-a dezvăluit identitatea reală după ani de anonimat

HAI România!

Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația
Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația

Proiecte speciale