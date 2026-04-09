Locurile sacre din Ierusalim au fost redeschise, inclusiv Biserica Sfântului Mormânt

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții, impuse de conflictul din Orientul Mijlociu. Credincioșii pot participa din nou la ceremonia Sfintei Lumini, însă în condiții de securitate sporită.

Autoritățile israeliene au anunțat redeschiderea mai multor locuri sfinte din Ierusalim, inclusiv a Bisericii Sfântului Mormânt, începând de joi, 9 aprilie 2026. Timp de 40 de zile, accesul în celebrul lăcaș de cult a fost restricționat, din cauza tensiunilor din regiune.

Potrivit unui comunicat al Poliției Israeliene, măsura a fost luată „în urma schimbării politicii de apărare și a actualizării instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern”. Tot în document se arată că „începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din orașul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite și rugăciune”.

Reluarea accesului include și alte obiective religioase importante din oraș, printre care Zidul Plângerii și Muntele Templului, toate fiind deschise în condiții de securitate întărită.

Odată cu redeschiderea siturilor religioase, autoritățile au dispus un dispozitiv extins de securitate în Ierusalim. Sunt mobilizați polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari, cu scopul de a asigura accesul pelerinilor și desfășurarea activităților religioase în condiții de siguranță.

Reprezentanții poliției au transmis și recomandări pentru public, având în vedere numărul mare de vizitatori estimat în perioada următoare. „Având în vedere aglomerația preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicațiile polițiștilor, de a manifesta vigilență față de obiecte suspecte”, se arată în mesajul oficial.

În paralel cu redeschiderea locurilor sfinte, la Biserica Sfântului Mormânt au continuat slujbele specifice Săptămânii Mari. Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineața Sfintei și Marii Joi a fost oficiată Sfânta Liturghie cu rânduiala spălării picioarelor, condusă de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și de părinții aghiotafiți.

La slujbă a participat un număr semnificativ de credincioși, prezenți în incinta lăcașului sfânt. Organizarea slujbei de Înviere și a ceremoniei Sfintei Lumini rămâne în continuare în analiză, urmând să fie stabilită în urma discuțiilor dintre Patriarhie și autoritățile din Orașul Vechi.

În condițiile apropierii Paștelui, Patriarhia Română a anunțat că va organiza și în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Evenimentul va avea loc în Sâmbăta Mare, printr-o cursă aeriană specială.

Lumina va fi oferită delegaților eparhiilor prezenți la Aeroportul Internațional „Otopeni”, urmând să fie distribuită mai departe către comunitățile ortodoxe din România.