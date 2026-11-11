Fostul președinte american Joe Biden a fost atacat marți, 10 noiembrie, de extremiștii anti-Israel, în timpul unei vizite la Trinity College din Dublin, Irlanda. Agitatorii scoși în stardă de organizațiile de extremă stânga au scandat lozinci contra sa, i-au adresat injurii și au aruncat cel puțin un obiect spre coloana oficială în momentul în care acesta părăsea clădirea. Două persoane au fost arestate de poliția irlandeză, potrivit Fox News.

Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a venit la universitate alături de fosta primă doamnă Jill Biden, pentru a participa la ceremonia în cadrul căreia fiul său, Hunter Biden, a primit Medalia de Aur pentru contribuția remarcabilă la discursul public, acordată de College Historical Society.

În timp ce evenimentul se desfășura în interiorul instituției, un grup de agitatori s-a adunat în fața clădirii.

Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de sprijinul acordat de administrația Biden Israelului în timpul războiului antiterorist din Fâșia Gaza, declanșat după măcelul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte organizații.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, tensiunile au crescut în momentul în care fostul lider american a ieșit din clădire. O persoană a aruncat un obiect în direcția acestuia, însă obiectul ar fi fost oprit de o umbrelă aflată în apropierea lui Biden.

Fostul președinte a fost escortat rapid către un autoturism care îl aștepta, iar coloana oficială a părăsit zona. Înregistrările video surprind protestatarii scandând „Blood, blood, blood on your hands!” („Sânge, sânge, sânge pe mâinile voastre!”). Ulterior, aceștia au strigat și „Shame on you!” („Să vă fie rușine!”), adresându-se polițiștilor prezenți la fața locului.

Două persoane au fost reținute de autoritățile irlandeze în urma incidentului.

În timpul mandatului său prezidențial, Joe Biden a fost criticat în repetate rânduri de extremiștii anti-Israel și de politicienii de extremă stânga radicală din Partidul Democrat pentru sprijinul militar și politic acordat Israelului.

Biroului fostului președinte american nu a comentat deocamdată incidentul al cărui victimă a fost în timpul vizitei în Irlanda.