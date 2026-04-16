Hunter Biden a plecat din SUA, pe fondul problemelor juridice și al datoriilor acumulate

Hunter Biden locuiește în prezent în afara Statelor Unite și se confruntă cu dificultăți financiare majore, potrivit unui document depus în instanță la începutul lunii aprilie, care oferă detalii noi despre situația fiului fostului președinte american Joe Biden, potrivit Fox News.

Potrivit unui document depus pe 6 aprilie într-un tribunal civil din Washington, D.C., avocatul lui Hunter Biden, Barry Coburn, a confirmat că acesta nu mai locuiește în SUA. În document se precizează explicit că „Hunter Biden locuiește în străinătate” și că „nu își poate plăti avocații actuali”.

Informațiile apar într-un litigiu privind neplata unor onorarii juridice către firma de avocatură Winston & Strawn LLP, care l-a reprezentat în mai multe cazuri penale intens mediatizate.

Documentul indică faptul că Biden nu a achitat o „parte substanțială” din sumele datorate și că resursele sale financiare sunt limitate.

Deși documentele judiciare nu precizează locația exactă a lui Hunter Biden, acesta a menționat anterior că a petrecut timp în Cape Town, Africa de Sud, orașul de origine al soției sale, Melissa Cohen Biden.

Într-o apariție din noiembrie 2025 la podcastul „The Wide Awake Podcast”, realizat în Africa de Sud, el declara că intenționează să împartă timpul între Statele Unite și Cape Town.

„M-am îndrăgostit complet de Cape Town. Este cel mai frumos oraș din lume”, a afirmat acesta.

Declarațiile sugerează că mutarea în afara SUA ar putea avea și o componentă personală, nu doar juridică.

Situația financiară a lui Hunter Biden este descrisă ca fiind dificilă. În același document depus în instanță se arată că acesta nu își permite să angajeze experți pentru a-l ajuta în procesul civil și că a fost nevoit să își caute singur documentele relevante, inclusiv prin verificarea manuală a e-mailurilor.

Anterior, în cadrul aceluiași podcast, Biden a declarat că are datorii de aproximativ 17 milioane de dolari, în principal legate de cheltuielile juridice.

„Am datorii de 17 milioane de dolari, în mare parte din cauza taxelor legale”, a spus el.

Problemele legale ale lui Hunter Biden s-au acumulat în ultimii ani. În vara anului 2024, acesta a fost găsit vinovat în statul Delaware pentru achiziționarea ilegală a unei arme de foc, după ce a declarat fals că nu consumă droguri, deși se confrunta la acel moment cu dependență de substanțe.

Ulterior, el a pledat vinovat în California pentru nouă capete de acuzare legate de evaziune fiscală, inclusiv trei infracțiuni grave, într-un dosar privind evitarea plății a aproximativ 1,4 milioane de dolari în taxe între 2016 și 2019:

În decembrie 2024, fostul președinte Joe Biden a emis o grațiere pentru fiul său, acoperind toate acuzațiile federale, o decizie care a generat reacții puternice în spațiul public și politic

Mutarea lui Hunter Biden în afara Statelor Unite are loc într-un context complex, marcat de dificultăți financiare și consecințele unor procese penale recente.

Deși nu este clar unde locuiește în prezent, informațiile oficiale confirmă că acesta se află în străinătate și se confruntă cu presiuni juridice și financiare semnificative. Evoluția cazului rămâne de interes public, având în vedere profilul său și implicațiile politice asociate.