Hunter, fiul infractor al lui Biden, vrea să se bată în cușcă cu băieții lui Trump

Hunter Biden. Sursa foto: Wikimedia
Hunter Biden a lansat o provocare neașteptată în spațiul public, propunând o confruntare de tip „cage match” cu Donald Trump Jr. și Eric Trump, potrivit Reuters.

Ideea apare într-un moment simbolic pentru Statele Unite, care se pregătesc să marcheze 250 de ani de la independență, și a atras rapid atenția în mediul online și în presa internațională.

Un schimb de declarații apărut în mediul online a deschis posibilitatea organizării unui meci de tip „cage match” între membri ai unor familii politice cunoscute – mai exact, între fiul unui fost președinte democrat și fiii unui președinte republican în funcție.

Provocarea lansată de Hunter Biden în spațiul online

Provocarea ar fi fost inițiată de comentatorul de social media Andrew Callaghan.

Într-un videoclip distribuit pe platforma Instagram, Hunter Biden a declarat:

„I-am spus că accept — sunt 100% implicat dacă poate să o organizeze. Și dacă nu poate, tot vin.”

Declarația sugerează disponibilitatea acestuia de a participa la un astfel de eveniment, chiar dacă detaliile organizatorice nu sunt încă stabilite.

Până în acest moment, nici organizația Trump și nici Casa Albă nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la această provocare.

Contextul unui posibil eveniment spectaculos

Nu există, în prezent, informații clare privind data sau locul în care ar putea avea loc o astfel de confruntare. Totuși, ideea apare într-un context mai larg de evenimente planificate pentru celebrarea semiquincentenarului Statelor Unite.

Casa Albă intenționează să găzduiască pe 14 iunie un eveniment similar ca format, dar cu participarea unor luptători profesioniști din UFC. Acesta ar face parte dintr-o serie de manifestări dedicate aniversării a 250 de ani de la independența țării.

Donald Trump Jr. Sursă foto: Captură video

Astfel, provocarea lansată în mediul online nu este legată oficial de programul guvernamental, dar apare într-un climat în care spectacolele sportive și evenimentele de tip entertainment sunt integrate în celebrarea națională.

Ecouri din trecut și comparații recente

Posibilitatea unei confruntări între membri ai unor familii influente amintește de alte episoade neobișnuite din istoria sau cultura contemporană. Un exemplu recent este propunerea din 2023 privind o luptă în cușcă între antreprenorii din domeniul tehnologiei Elon Musk și Mark Zuckerberg, care nu s-a concretizat.

În același timp, istoria politică americană a cunoscut confruntări mult mai dramatice. Un caz notoriu este duelul din 1804 dintre vicepreședintele Aaron Burr și fostul secretar al Trezoreriei, Alexander Hamilton, în urma căruia Hamilton și-a pierdut viața, iar cariera politică a lui Burr a fost grav afectată.

Deși contextul actual este diferit, fiind marcat mai degrabă de expunere mediatică și platforme sociale, comparațiile evidențiază modul în care rivalitățile politice pot genera momente cu impact public semnificativ.

Cine este Hunter Biden

Reamintim că Hunter Biden a fost implicat în mai multe dosare penale federale în 2024, soldate cu condamnări și recunoașteri de vinovăție.

În iunie 2024, el a fost găsit vinovat de un juriu din Delaware pentru trei capete de acuzare legate de arme de foc, după ce a mințit în formularul de achiziție privind consumul de droguri, devenind primul copil al unui președinte american în funcție condamnat penal .

Separat, în septembrie 2024, Biden a pledat vinovat în cazul de evaziune fiscală, recunoscând toate cele nouă acuzații privind neplata a aproximativ 1,4 milioane de dolari taxe federale . Aceste acuzații îl expuneau teoretic la o pedeapsă de până la 17 ani de închisoare.

Cu toate acestea, înainte de pronunțarea sentințelor, președintele Joe Biden a emis în decembrie 2024 o grațiere completă și necondiționată pentru toate infracțiunile federale comise de fiul său între 2014 și 2024 . Astfel, condamnările nu au mai dus la executarea unor pedepse privative de libertate.

Rivalitatea dintre Joe Biden și Donald Trump

Fundalul politic al acestei situații este marcat de rivalitatea dintre Joe Biden și Donald Trump, care s-au confruntat în alegerile prezidențiale din 2020.

Joe Biden a câștigat scrutinul, în timp ce Donald Trump a continuat să susțină, fără dovezi confirmate, că rezultatul a fost afectat de fraude pe scară largă.

În acest context, o eventuală confruntare între fiii celor doi lideri ar atrage inevitabil atenția publicului și a presei, chiar dacă ar avea loc într-un cadru informal sau de divertisment.

