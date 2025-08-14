Monden Melania Trump îl încolțește pe Hunter Biden. Proces cu daune de 1 miliard $ pentru afirmații despre Epstein







Melania Trump, i-a transmis lui Hunter Biden o notificare juridică prin care îi cere retragerea imediată și scuze publice pentru afirmații considerate „false, defăimătoare și inflamatorii”.

Potrivit acestora, Jeffrey Epstein ar fi „intermediat” întâlnirea dintre Melania și Donald Trump. În caz contrar, avocații anunță un proces cu daune de peste 1 miliard de dolari. Scrisoarea, semnată pe 6 august de avocatul Alejandro Brito, a fost trimisă lui Hunter și apărătorului său, Abbe Lowell.

Disputa pornește dintr-un interviu publicat pe 5 august 2025 pe YouTube, în cadrul emisiunii „Channel 5 with Andrew Callaghan”, în care Hunter Biden a discutat, între altele, speculațiile privind o posibilă legătură între Melania Trump și Jeffrey Epstein. Avocatul Melaniei califică afirmațiile drept „neadevărate” și susține că au fost menite „să atragă atenția” asupra lui Hunter.

În notificarea obținută de presă, Brito solicită: Retragerea integrală a interviului; Scuze publice pentru afirmațiile „false, defăimătoare, denigratoare și înșelătoare”; Conformare până pe 7 august 2025, ora 17:00 EST, în caz contrar urmând acțiuni în instanță pentru daune de peste 1 miliard $.

Scrisoarea mai arată că afirmațiile lui Hunter ar recicla teze promovate de scriitorul Michael Wolff, descris în misivă drept un „serial fantastic”.

The Daily Beast a retras la începutul lunii august un articol care sugera o „legătură Epstein” și a publicat o notă a editorului, după intervenția juridică a Melaniei. Strategul democrat James Carville a cerut scuze public și a șters un segment de podcast în care făcea aluzie la o asemenea conexiune.

În memoriile publicate în 2024, Melania Trump notează că s-a întâlnit cu Donald Trump în septembrie 1998, la o petrecere din timpul Fashion Week la Kit Kat Klub din New York — fără nicio legătură cu Epstein. Relatări similare au fost prezentate și în presa internațională.

Până la ora redactării, echipa lui Hunter Biden nu a comentat public detaliile notificării; presa a notat că o solicitare de comentariu trimisă avocatului Abbe Lowell nu a primit răspuns imediat, menționează Fox News

Deocamdată nu a fost depusă o acțiune în instanță; disputa se află în faza de „demand letter” (punerea în întârziere).

În funcție de răspunsul părții vizate — retragere, scuze sau refuz — echipa Melaniei poate înainta cu un proces în defăimare în jurisdicția indicată. Între timp, mai multe publicații și personalități care au reluat teza „Epstein” au efectuat retractări sau corecții, semn că riscul juridic este luat în serios.