Chris Sorensen, unul dintre fondatorii lanțului american de restaurante Firehouse Subs, a murit la vârsta de 65 de ani, în octombrie 2026, potrivit Fox News. Fost pompier, tehnician medical de urgență și chitarist profesionist, acesta a construit afacerea împreună cu fratele său, Robin Sorensen, pornind de la un singur restaurant deschis în Jacksonville, Florida.

Moartea sa marchează sfârșitul unei cariere care a îmbinat serviciul public cu antreprenoriatul și filantropia. Brandul fondat de cei doi frați a ajuns la peste 1.200 de restaurante, iar în 2021 a fost vândut pentru aproximativ un miliard de dolari către Restaurant Brands International, grupul care deține și Burger King.

Înainte de a deveni antreprenor, Chris Sorensen a avut o carieră în muzică și în serviciile de urgență. Potrivit necrologului său, acesta a cântat la chitară alături de formații precum Huey Lewis and the News, Lynyrd Skynyrd, Foreigner și Earth, Wind & Fire.

Ulterior, a urmat exemplul tatălui său, Robert Sorensen, și a devenit pompier. A lucrat la Departamentul de Pompieri din comitatul Brevard și la serviciul de pompieri și salvare al Aeroportului Internațional Jacksonville. Timp de aproximativ zece ani, a activat ca inginer și tehnician medical de urgență în cadrul Jacksonville Fire and Rescue Department.

Experiența acumulată în acest domeniu a influențat identitatea restaurantelor pe care le-a fondat ulterior împreună cu fratele său.

În 1994, Chris și Robin Sorensen au deschis primul restaurant Firehouse Subs în Jacksonville, orașul lor natal. Potrivit publicației Nation’s Restaurant News, cei doi aveau mai puțin de 100 de dolari în conturile bancare atunci când au început afacerea.

Restaurantul s-a remarcat prin sandvișurile preparate cu carne și brânzeturi încălzite la abur, servite în chifle calde și prăjite. Conceptul a câștigat popularitate, iar rețeaua s-a extins treptat în Statele Unite.

Chris Sorensen a avut un rol important și în amenajarea restaurantelor. El a contribuit la realizarea unor picturi murale personalizate, inspirate de pompierii și polițiștii din comunitățile în care funcționau locațiile. Pasionat de obiecte istorice, a păstrat și numeroase artefacte legate de istoria companiei.

În 2021, Firehouse Subs a fost achiziționată de Restaurant Brands International pentru aproximativ un miliard de dolari. Grupul deține și alte mărci internaționale din industria restaurantelor, inclusiv Burger King.

La momentul tranzacției, Firehouse Subs avea aproximativ 1.200 de restaurante. Rețeaua a continuat să se dezvolte, păstrând conceptul bazat pe sandvișuri calde și decorurile inspirate de serviciile de intervenție.

În 2005, cei doi frați au înființat Firehouse Subs Public Safety Foundation, o organizație care sprijină pompierii, paramedicii și alte servicii de urgență prin finanțarea echipamentelor, instrumentelor de intervenție și programelor de pregătire.

Potrivit informațiilor din necrologul lui Chris Sorensen, fundația a acordat granturi în valoare totală de peste 118 milioane de dolari pentru aproximativ 7.700 de departamente din Statele Unite și Canada.

Inițiativa a continuat legătura fondatorilor cu serviciile de urgență, domeniu în care Chris Sorensen activase înainte de a intra în industria restaurantelor.

Chris Sorensen a murit la 65 de ani, după o carieră desfășurată în mai multe domenii, de la muzică și pompieri până la afaceri și filantropie. Contribuția sa este legată atât de dezvoltarea Firehouse Subs, cât și de programele prin care fundația companiei a sprijinit personalul de intervenție.