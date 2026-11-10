Bilanțul celor două accidente în lanț produse pe autostrada Trakia din Bulgaria a crescut la 12 persoane decedate. Alte 48 de persoane au fost rănite, iar printre victimele transportate la spital se află și un cetățean român, potrivit informațiilor apărute în urma accidentului.

Coliziunile s-au produs marți dimineață, 10 noiembrie, în apropierea localității Zimnița, în regiunea Iambol. Aproximativ 50 de vehicule, inclusiv autoturisme, autobuze și camioane, au fost implicate în cele două accidente în lanț, produse pe ambele sensuri de circulație.

Ceața densă, vizibilitatea extrem de redusă și carosabilul umed sunt printre factorii luați în calcul de anchetatori. Autostrada Trakia a fost închisă temporar în ambele direcții, iar echipele de intervenție au mobilizat resurse medicale și de salvare din mai multe regiuni ale Bulgariei.

Mai multe accidente în lanț, în care au fost implicate aproximativ 50 de autoturisme și camioane, au blocat marți dimineață, 10 noiembrie 2026, autostrada Trakia din Bulgaria, potrivit Reuters.

Coliziunile s-au produs în apropierea orașului Iambol, pe ambele sensuri de circulație, în condiții de ceață densă și vizibilitate foarte redusă. Autoritățile au închis temporar sectorul afectat și au activat sistemul național de avertizare BG-ALERT.

Accidentele au avut loc între nodurile rutiere Zimnița și Kabile, pe una dintre principalele artere care traversează Bulgaria și asigură legătura dintre Sofia și Burgas. Potrivit informațiilor publicate de agențiile și televiziunile bulgare, au fost implicate atât autoturisme, cât și vehicule de mare tonaj. Echipele de poliție, pompieri și ambulanță au fost trimise la fața locului pentru intervenție.

Primul accident a fost semnalat puțin după ora 7:00, în zona kilometrului 289, pe sensul de mers către Burgas. Mai multe autoturisme s-au ciocnit succesiv, iar la scurt timp a fost raportat un alt accident, în apropiere, pe sensul opus, către Sofia.

Potrivit radioului public bulgar BNR, al doilea impact s-a produs în zona kilometrului 294, înainte de nodul rutier Zimnița. Numărul exact al vehiculelor implicate în fiecare dintre cele două evenimente nu a fost stabilit imediat.

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată autoturisme grav avariate, camioane răsturnate și vehicule ieșite în afara carosabilului. Unul dintre camioanele implicate în accident a luat foc, potrivit postului bTV.

Bilanțul accidentelor a fost actualizat pe parcursul dimineții. Potrivit publicației bulgare Sega, premierul Rumen Radev a anunțat că 11 persoane au murit, iar alte 48 au fost rănite.

Inițial, autoritățile regionale comunicaseră un număr mai mic de victime. Guvernatorul regiunii Iambol, Georgi Chalakov, anunțase că cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, avertizând că bilanțul ar putea crește.

Mai multe spitale din regiune au fost mobilizate pentru preluarea răniților. O parte dintre aceștia au suferit traumatisme grave, iar autoritățile au pregătit inclusiv transportul aerian al pacienților aflați în stare critică.

Condițiile meteorologice au îngreunat circulația în regiune în primele ore ale dimineții. Ceața densă a redus considerabil vizibilitatea, iar carosabilul umed a făcut deplasarea și mai dificilă.

Autoritățile bulgare au indicat drept factori care ar fi putut contribui la producerea accidentelor ceața, suprafața alunecoasă a drumului și viteza neadaptată condițiilor de trafic.

Cercetările urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-au produs coliziunile și succesiunea impacturilor.

Guvernatorul regiunii Iambol, Georgi Chalakov, a anunțat convocarea unui comandament de criză pentru coordonarea intervenției. În același timp, autoritățile au activat sistemul BG-ALERT, prin care șoferii au fost avertizați cu privire la pericolul din zona autostrăzii.

Bulgaria, November 10, 2026 - 11 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Radio 999 BG/Facebook - without sound https://t.co/wmBcAjjVBQ — Календар News (@KalendarNews) November 10, 2026

La locul accidentelor au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și servicii medicale de urgență. Operațiunile au fost îngreunate de numărul mare de vehicule avariate și de accesul dificil către anumite zone ale carosabilului.

Potrivit declarațiilor inspectorului-șef Todor Mishinev, din cadrul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, prioritatea echipelor a fost desfășurarea operațiunilor de salvare. Investigațiile și procedurile specifice urmau să fie realizate după încheierea intervenției.

Circulația pe autostrada Trakia a fost restricționată în ambele direcții pe sectorul afectat. Potrivit informațiilor publicate de autoritățile bulgare, traficul a fost deviat pe ruta:

Nodul rutier Karnobat;

drumul național I-6, prin Petolachka;

Sliven;

drumul II-53;

nodul rutier Krushare, pentru revenirea pe autostradă.

Poliția rutieră a fost trimisă în punctele de deviere pentru dirijarea traficului. Șoferii au fost sfătuiți să respecte indicațiile echipajelor și să evite apropierea de sectorul închis.

Autoritățile bulgare urmează să analizeze circumstanțele celor două accidente și modul în care condițiile meteorologice au influențat producerea coliziunilor. Sectorul autostrăzii a necesitat o intervenție complexă, atât pentru evacuarea vehiculelor avariate, cât și pentru restabilirea circulației.

Incidentul readuce în atenție riscurile deplasării pe autostradă în condiții de ceață densă, când distanța de vizibilitate poate scădea rapid, iar șoferii au mai puțin timp pentru a reacționa la obstacole sau la frânările bruște ale vehiculelor din față.