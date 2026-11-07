Parchetul din Varna a anunțat descoperirea unor rămășițe umane la bordul unei nave comerciale avariate de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. Vasul fusese transportat într-un șantier naval din Bulgaria pentru reparații, iar autoritățile au dispus efectuarea unor teste ADN pentru identificarea victimelor.

Rămășițele umane au fost găsite în timpul lucrărilor de curățare a unei nave care a ajuns la începutul lunii noiembrie în portul Varna. Potrivit AFP, vasul fusese lovit de o dronă în Marea Neagră, cu aproximativ 15 zile înaintea descoperirii.

„În timpul operaţiunilor de curăţare, au fost găsite rămăşiţe umane foarte deteriorate”, a anunțat Parchetul din Varna într-un comunicat.

Anchetatorii au solicitat efectuarea unor expertize ADN, deoarece identitatea persoanelor cărora le aparțin rămășițele nu a fost stabilită.

O sursă din cadrul forțelor de ordine bulgare a declarat pentru AFP că gradul avansat de deteriorare a rămășițelor îngreunează stabilirea numărului persoanelor decedate. Potrivit acesteia, ar fi vorba „foarte probabil de şase” persoane, însă informația nu a fost confirmată definitiv.

Parchetul bulgar nu a făcut publică denumirea navei în comunicatul transmis sâmbătă. Instituția a anunțat însă că vasul naviga sub pavilionul statului San Marino. Datele corespund petrolierului „Wine Trader”, implicat într-un incident produs pe 15 octombrie, la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, în apropierea vărsării Dunării în Marea Neagră.

La bordul petrolierului se aflau 12 membri ai echipajului. După incident, cinci persoane au fost salvate, în timp ce șapte au fost declarate dispărute.

Potrivit informațiilor comunicate de Parchetul din Varna, vasul avariat a fost adus în portul bulgar la începutul lunii noiembrie, pentru efectuarea lucrărilor necesare. Descoperirea rămășițelor umane a avut loc în timpul operațiunilor desfășurate la bordul navei.

Autoritățile bulgare continuă verificările, iar în România se desfășoară, de asemenea, o anchetă privind incidentul. De la începutul lunii octombrie, cel puțin nouă nave comerciale au fost atacate cu drone în zona coastelor României și Bulgariei, în Marea Neagră.

Bilanțul acestor incidente indică 34 de persoane decedate sau date dispărute.

Descoperirea din portul Varna a fost anunțată cu două zile înaintea unei vizite oficiale pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o va efectua în regiunea Mării Negre.

Deplasarea este programată pentru 9 și 10 noiembrie, potrivit informațiilor comunicate de Comisia Europeană.

Luni, 9 noiembrie, Ursula von der Leyen urmează să ajungă la București, iar marți, 10 noiembrie, va efectua o vizită în orașul bulgar Varna.

În Bulgaria, programul include o întâlnire cu premierul Roumen Radev și o vizită la Academia Navală.