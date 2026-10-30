Două persoane din județul Hunedoara, un bărbat de 58 de ani și o femeie de 56 de ani, sunt cercetate de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc și de mare risc. Cei doi ar fi organizat, prin intermediul unei fundații, activități de autocunoaștere, vindecare și transformare personală, inclusiv tabere și ateliere desfășurate pe parcursul mai multor zile.

În urma unei percheziții efectuate la sediul fundației din comuna Boșorod, anchetatorii au descoperit substanțe care conțin DMT, frunze de coca și cannabis. Procurorii au ridicat și bani în valută și lei.

Potrivit DIICOT, cele două persoane, care fac parte din aceeași familie, ar fi înființat o fundație prin intermediul căreia organizau activități prezentate ca programe de conștientizare, autocunoaștere, vindecare și transformare personală.

Oferta fundației includea tabere de dezvoltare personală, ateliere, programe online, meditații și ședințe individuale.

În materialele publice asociate acestor activități erau menționate teme precum șamanismul, alchimia, ceremoniile sacre, plantele de vindecare, plantele medicinale, ierburile și ciupercile.

Una dintre activitățile organizate de fundație era programată în perioada 15-18 octombrie 2026. Pentru participarea la această tabără, prețul standard era de 3.565 de lei.

În cadrul activităților, participanții luau parte la programe și sesiuni prezentate ca fiind destinate autocunoașterii și transformării personale.

La 16 octombrie 2026, procurorii și polițiștii au efectuat o percheziție la sediul fundației din comuna Boșorod.

La momentul intervenției, cele două persoane și participanții la activitate se aflau așezați în cerc. În încăpere se găseau un flipchart și saltele suprapuse, acoperite cu cearșafuri albe.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit aproximativ 710 mililitri de lichid care conținea DMT, substanță încadrată în categoria drogurilor de mare risc, peste 140 de grame de frunze de coca, considerate droguri de mare risc, precum și cannabis, drog de risc.

În cadrul aceleiași acțiuni, procurorii au ridicat 44.975 de euro și 18.750 de lei.

Substanțele și sumele de bani au fost indisponibilizate în cadrul anchetei desfășurate de DIICOT. DIICOT a cerut arestul la domiciliu pentru cele două persoane La 28 octombrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor două persoane, în dosarul în care sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc și de mare risc. Joi, 30 octombrie, procurorii au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Solicitarea urmează să fie analizată de instanță.