Procurorii DIICOT și polițiștii antidrog au intervenit la sfârșitul săptămânii trecute la o pensiune din localitatea Boșorod, județul Hunedoara, unde urma să aibă loc evenimentul „Amazon Weekend”. Doi cetățeni străini, unul peruan și unul danez, au fost arestați preventiv, iar organizatoarea româncă, Aurora Pețan, președinta Fundației Dacica, a fost plasată sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, evenimentul era destinat persoanelor interesate de ritualurile inspirate din tradițiile Amazonului Peruvian, iar participarea costa între 590 și 650 de euro de persoană. DIICOT susține că în cadrul ceremoniilor urmau să fie distribuite și consumate Ayahuasca, preparat care conține DMT, precum și produse din cactusul „San Pedro”, care conține mescalină.

Cei doi bărbați ar fi introdus în România droguri de mare risc pe 27 august 2026, în contextul organizării evenimentului de la pensiunea din Boșorod.

Potrivit DIICOT, accesul participanților era realizat în urma unor interviuri organizate în vara acestui an și era posibil doar pe bază de recomandare.

Taxele de participare erau de 590 sau 650 de euro de persoană și includeau ceremoniile, cazarea și masa.

La eveniment își anunțaseră prezența șamani și alte persoane interesate, potrivit promovării online, de „reconectarea cu sinele”.

Pe 28 august, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au efectuat o percheziție la pensiunea unde urma să se desfășoare evenimentul. Anchetatorii au ridicat peste 6,6 litri de substanță lichidă care conținea mescalină, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, precum și alte substanțe lichide și vegetale care urmează să fie expertizate.

Au mai fost găsite cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare și alte mijloace de probă.

”La data de 29 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea a 3 inculpați, o femeie, cetățean român și doi bărbați, un cetățean peruan și un cetățean danez, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 27.08.2026, cei doi inculpați au introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării de către inculpată, la o pensiune situată în localitatea Boșorod, a unui eveniment destinat persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian, în cadrul căruia urmau să se consume substanțe vegetale conținând droguri. La ceremonia spirituală denumită ”Amazon Weekend”, își anunțaseră prezența șamani și alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau ”reconectarea cu sinele”. Actele de urmărire penală au reliefat că, recrutarea participanților a avut loc prin intermediul unor interviuri organizate în vara anului 2026, participare este posibilă doar pe bază de recomandare, prețul fiind de 590 și 650 euro de persoană, sume ce includeau atât ceremoniile cât și cazarea și masa.

Investigațiile au arătat că în cursul ”ritualurilor” urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de ”șamani”, sub formă de Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc și ”San Pedro” – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalina – substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc.

Astfel, în după amiaza de 28.08.2026, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție la pensiunea ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate cantitatea de peste 6,6 litri substanță lichidă conținând mescalina, mai multe recipiente conținând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ și PSILOCIBINĂ), diverse vase și plicuri conținând substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă.

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum ”ceaiurile” conținând droguri de mare risc.

De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative.”, a transmis DIICOT.

La momentul intrării anchetatorilor în pensiune, în bucătărie erau deja pregătite pentru consum „ceaiurile” despre care DIICOT a anunțat că aveau în compoziție droguri de mare risc.

În sala destinată ritualurilor au fost găsite 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul preparatelor, lumânări și mai multe obiecte decorative.

Pe 29 august, procurorii au dispus reținerea celor trei inculpați cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați și plasarea femeii sub control judiciar. Cei trei beneficiază de prezumția de nevinovăție.