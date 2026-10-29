Ministerul Mediului a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla Auto 2026, destinată persoanelor fizice care vor să își înlocuiască vehiculele vechi. Înscrierile vor începe pe 3 noiembrie, la ora 10:00, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), iar bugetul disponibil este de 35,4 milioane de lei.

Ministerul Mediului a alocat acestei sesiuni 35,4 milioane de lei, bani proveniți din finanțări rezervate anterior, dar pentru care procedurile de acordare nu au fost finalizate.

Ministerul Mediului a decis să introducă din nou în program sumele care nu au fost utilizate în etapele precedente, pentru a permite finanțarea altor cereri.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat că fondurile trebuie să fie folosite pentru achiziționarea de vehicule noi, în loc să rămână blocate în procedurile administrative.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia Intotero.

Valoarea finanțării diferă în funcție de tipul vehiculului pe care solicitantul dorește să îl cumpere. Pentru această etapă, Ministerul Mediului a stabilit următoarele sume:

Autoturism pe benzină sau GPL: 10.000 lei

Autoturism hibrid: 12.000 lei

Autoturism plug-in hibrid: 15.000 lei

Autoturism electric: 18.500 lei

Motocicletă: 10.000 lei

Motocicletă electrică: 15.000 lei

Cea mai mare sumă, de 25,6 milioane de lei, este rezervată achiziționării autoturismelor pe benzină, GPL și hibride. Potrivit estimărilor ministerului, banii ar urma să acopere aproximativ 2.550 de ecotichete. Pentru mașinile electrice și cele plug-in hibrid, bugetul este de 9,2 milioane de lei, din care ar putea fi finanțate aproximativ 600 de solicitări.

Alte 550.000 de lei sunt disponibile pentru cumpărarea motocicletelor, sumă corespunzătoare unui număr estimat de 55 de ecotichete. Fondurile prezentate pentru fiecare categorie totalizează 35,35 milioane de lei, în timp ce bugetul general comunicat de minister este de 35,4 milioane de lei, diferența provenind din rotunjirea valorilor.

Persoanele care vor să beneficieze de finanțare trebuie să predea pentru casare un autoturism cu o vechime de cel puțin opt ani.

Condiția este obligatorie pentru fiecare ecotichet solicitat prin program.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc eliminarea din circulație a autovehiculelor vechi și înlocuirea lor cu modele noi, care generează mai puține emisii poluante.

Noua sesiune va începe marți, 3 noiembrie 2026, la ora 10:00. Solicitările trebuie depuse prin aplicația oficială a Administrației Fondului pentru Mediu.

Ministerul Mediului a stabilit că vor fi acceptate exclusiv cererile descărcate din platforma AFM după deschiderea acestei etape de înscriere. Astfel, persoanele care au descărcat documente înainte de 3 noiembrie, ora 10:00, nu le vor putea utiliza pentru noua sesiune.

Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este 31 decembrie 2026. Totuși, înscrierile se pot opri înainte de această dată, dacă bugetul alocat este consumat integral.