Judecătoarea Adriana Stoicescu a ironizat-o pe Ioana Ciocan, ministrul Culturii, după ce aceasta a declarat că preferă titulatura de „ministră” și dorește să o utilizeze inclusiv pentru semnarea unor documente oficiale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, judecătoarea a enumerat mai multe profesii pentru care a propus, în registru ironic, denumiri la feminin.

Mesajul a apărut după ce Ioana Ciocan a afirmat că folosește deja titulatura de „ministră” în anumite documente și că a solicitat un punct de vedere Institutului de Lingvistică al Academiei Române privind posibilitatea reglementării unor asemenea forme.

În postarea publicată pe Facebook, Adriana Stoicescu i s-a adresat direct ministrului Culturii, folosind o formulare ironică și enumerând mai multe denumiri de meserii.

Judecătoarea a inclus în listă profesii precum cizmar, ceasornicar, sudor, miner și scafandru, pentru care a propus diferite variante la feminin.

„Duamna ministră, să nu uitați, vă rog mult: Cizmarul-cizmara/cizmăreasa. Ceasornicarul-ceasornicara. Iobagul-iobaga. Sudorul-sudora/sudorița. Minerul-minera. Scafandrul-scafandra/scafandrița. La popă veți avea ceva probleme… Mai căutăm, mai găsim", scrie Stoicescu pe Facebook.

Prin acest mesaj, judecătoarea a ironizat discuția privind adaptarea la feminin a denumirilor profesionale, pornind de la preferința exprimată de Ioana Ciocan pentru titulatura de „ministră”.

Ministrul Culturii a explicat marți, 27 octombrie, într-o intervenție la Digi24, motivele pentru care preferă să utilizeze forma feminină a funcției sale.

Ioana Ciocan consideră că prezența femeilor în politică trebuie evidențiată inclusiv prin modul în care sunt denumite funcțiile publice pe care acestea le ocupă. Potrivit ministrului, numărul femeilor implicate în politică este redus, motiv pentru care folosirea titulaturilor la feminin ar putea contribui la o mai bună evidențiere a acestora.

„Cred că sunt atât de puține femei în politică, încât e necesar să fie clar că sunt femei și să le marcăm pe cele care fac acest efort suplimentar”, a spus noua ministră a Culturii.

Ioana Ciocan a declarat că a început să utilizeze termenul „ministră” pentru a se referi la funcția sa, inclusiv în unele documente de la Ministerul Culturii. Totodată, aceasta a afirmat că dorește să poată semna și ordine folosind titulatura feminină, motiv pentru care a solicitat o opinie de specialitate.

Ioana Ciocan a transmis o solicitare Institutului de Lingvistică al Academiei Române pentru a afla dacă folosirea formelor feminine ale unor funcții publice poate fi reglementată oficial.

Ministrul a explicat că este conștientă de statutul termenului „ministră” în lucrările normative ale limbii române, însă a ales să îl utilizeze. Decizia sa a generat reacții pe rețelele sociale, unde mai multe persoane i-au atras atenția că forma oficială a funcției este „ministru”.

„E foarte interesant că, în momentul în care am decis să folosesc ministra – și știam, bineînțeles, că este colocvial în DEX, adică DOOM3 zice clar: e colocvial –, am zis voi folosi ministră. Pe urmă, bineînțeles, pe Facebook s-au găsit foarte mulți oameni care să mă corecteze cu foarte mare eleganță și să îmi zică că trebuie să fiu ministru”, a spus ea.

Ioana Ciocan a afirmat că utilizează titulatura feminină în unele documente, dar păstrează forma oficială „ministrul Culturii” în actele pentru care aceasta este impusă de decretul de numire. Declarațiile ministrului au fost urmate de reacția ironică a Adrianei Stoicescu, care a propus, prin mesajul publicat pe Facebook, extinderea discuției și la alte denumiri de profesii.