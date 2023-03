Vica Blochina va fi implicată într-un nou proiect. Ce le-a pregătit fosta balerină fanilor ei

Chiar dacă și-a obișnuit fanii cu aparițiile sale la televizor, fosta balerină se va concerta acum pe mediul online, acolo unde plănuiește să realizeze un podcast. Vica a dezvăluit că deja s-a apucat de filmat și că publicul ei va avea parte de o mare surpriză, fiind mai mult decât decisă să arate lumii partea ei de adevăr despre tot ce au scris ziarele despre ea de-a lungul celor 30 de ani de când locuiește în România.

Cum i-a venit ideea Vicăi Blochina de a se axa pe online

De-a lungul timpului, fosta iubită a lui Victor Pițurcă a reușit să strângă o comunitate impresionantă în online, acolo unde sute de mii de oameni o urmăresc.

„Ideea mi-a venit în momentul când am revenit de la „Survivor România”. A fost o perioadă destul de lungă de timp pentru mine, fără telefon. Când am avut acces la social media, am avut o revelație, parcă „m-a pleznit” peste ochi, în capul meu blond, o idee.

Mi-am dat seama că mai multă lume se exprimă din ce în ce mai mult în mediul online, unde se vorbește liber, fără inhibiții și mi-am dat seama ce mare impact am în momentul în care am început să vorbesc cu urmăritorii mei. Fiecare dintre noi are publicul lui care îi așteaptă poveștile, dar care nu urmărește televizorul”, a spus acesta.

Blondina spune că publicul va vedea aceeași Vica, numai că într-o manieră mult mai liberă și mai personală decât până acum, deoarece ea nu a jucat niciodată un rol în fața oamenilor.

„Pot să spun doar că sunt dispusă să fiu transparentă. Oamenii mă cunosc din presă și de pe micul ecran așa cum și-a dorit presa să mă cunoască. Eu îmi doresc să apar în fața oamenilor așa cum sunt eu și cum cred că sunt eu. Mi-ar plăcea să fac și podcast-uri, nu exclud asta, dar până acolo cred că am altă misiune. Cea în care să împărtășesc din experiențele mele și să sper că asta o să inspire și generația de astăzi. Sunt sigură că mie mi s-ar fi schimbat traseul în viață dacă aveam acces la astfel de sfaturi”, a spus Vica.

Cu ce se va diferenția podcastul Vicăi de celelalte din online

Fosta balerină e de părere că online-ul din România este foarte monoton la acest moment, deoarece există foarte puține persoane care să vorbească despre eșecuri, despre compromisuri sau despre rușinile prin care a trecut în viață. În schimb, ea va face asta.

„Eu vreau să arăt ce stă în spatele Vicăi, pe care astăzi o vedeți la televizor. De la momentul în care am călcat în România și până la momentele în care am ținut prima pagină a ziarelor. Sunt conștientă că nu o să reinventez eu online-ul”, a povestit aceasta pentru ego.ro.