Larisa Iordache a primit o ofertă de a participa la Survivor România. Motivul pentru care gimnasta a refuzat să apară la Pro TV

Într-un interviu, Larisa Iordache a vorbit despre experiența din „America Express”, dar și despre reality show-ul concurent de la Pro TV, Survivor, unde producătorii și-au dorit-o în echipa Faimoșilor.

Gimnasta s-a retras din sport în 2021, iar de atunci este antrenor, luând această decizie în urma accidentărilor repetate și a intervențiilor la care a fost supusă.

Larisa Iordache a refuzat oferta Pro TV de a participa la Survivor

Gimnasta spune că oferta din partea Pro TV a venit cu mult timp înainte de a accepta să meargă în America Express, moment la care nu se simțea încă pregătită pentru o asemenea presiune fizică.

„Cu ceva timp în urmă am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită, plus că făceam gimnastică la momentul acela. Momentan sunt ok așa, a fost o experiență minunată la America Express, din care am învățat foarte multe lucruri și m-am redescoperit pe mine cumva, dar, în același timp, momentan, stau.

Am foarte multe planuri acasă, am copii de antrenat și îmi doresc foarte tare să progresez cu ei și să mergem la competiții, pentru că urmează o competiție săptămâna viitoare, Campionatul Național, și sperăm din suflet să avem un acord foarte bun acolo”, a mărturisit Larisa Iordache.

Aceasta a spus despre Survivor că ar fi o experiență de neuitat, însă o sperie regimul la care sunt supuși concurenții. Pentru ea este foarte important să știe că cei din familia sa sunt bine, iar acum nu este dispusă să își ia acest risc și să plece în competiția din Dominicană, fără să aibă contact cu cei de acasă.

Ce a învățat gimnasta din experiența America Express

Larisa Iordache a spus că experiența din show-ul Antena 1 a schimbat-o enorm, iar acum poate comunica mult mai bine cu oamenii și a lăsat deoparte rușinea. „Sunt mult mai calmă, sunt mult mai răbdătoare din punct de vedere al comunicării, comunic mult mai mult decât înainte.

Nu mai sunt atât de rușinoasă pe cât eram înainte. Probabil, înainte când veneam la un eveniment, doar veneam, făceam câteva poze și plecam, acum am început să leg prietenii cu oameni faini din showbiz și mi se pare foarte drăguț acest lucru”, a mai spus gimnasta, potrivit unica.ro.