De ce l-a înșelat Vica Blochina pe Pițurcă. Iubirea nu a fost suficientă. „Ar fi fost foarte bine fără el”

Vica Blochina a recunoscut că l-a înșelat și că regretă că l-a cunoscut pe omul căruia i-a fost amantă 16 ani, Victor Pițurcă. Chiar dacă au făcut un copil împreună, vedeta a declarat că viața ei ar fi fost mai bună fără el.

Vica Blochina ar fi sperat ca Victor Pițurcă să divorțeze pentru ea, dar nu a avut noroc. Pentru a se răzbuna, vedeta l-a înșelat și i-a arătat că există și alți bărbați care o curtează.

„Nu îmi place să mai vorbesc despre povestea asta pentru că mă răscolește foarte mult. Știu că această poveste mi-a deviat viața cumva. Puteam să am o viață cu totul altfel. Eu eram un alt om dacă nu îl cunoșteam pe el. Cred că ar fi fost foarte bine fără el. Cred că Dumnezeu a vrut să se nască acest copil între noi doi, pentru că eu consider că copiii vin când vrea Dumnezeu. Cred că asta a fost karma mea, să fac un copil cu un bărbat însurat, care eu, până atunci, până să îl cunosc pe el, judecam pe toate prietenele mele care aveau relații cu bărbați însurați. Eu eram foarte frumoasă, foarte haioasă, foarte deșteaptă, aveam toate calitățile”, a mărturisit vedeta la emisiunea „În Oglindă”.

Vica Blochina a suferit după Victor Pițurcă toată viața

Vica Blochina a mai declarat că a început să se vadă cu alți bărbați atunci când Victor Pițurcă i-a confirmat că nu își va lăsa niciodată soția. Ea a recunoscut că a fost singurul partener pe care l-a iubit cu adevărat, dar că nu a fost suficient.

„M-am îndrăgostit. A fost singurul bărbat pe care eu l-am iubit, așa cred. Poate că era momentul ăla să fiu îndrăgostită, la 18 ani. Pur și simplu m-am îndrăgostit. Nu vedeam pe nimeni altcineva decât pe el. Nu știu cum… Cred că în momentul ăla sentimentele erau din ambele direcții, pentru că altfel relația nu ar fi ținut 16 ani și nu am fi făcut noi copil pe care el nu l-a dorit oricum. El din start mi-a spus: «Eu pe soția mea nu o voi lăsa în viața mea». Eu nici măcar nu l-am întrebat pe el, eu nici nu l-am văzut cu soția lui, el tot timpul era singur. Eu am crezut că ei nu stau la București, că stau la Craiova. Și nu punem întrebări. El mi-a spus din start: «Niciodată nu o să o părăsesc, poate să fie în cărucior», adică mi-a dat de înțeles că niciodată. Și crede-mă, în toți anii nu s-a mai vorbit despre asta între noi.

El are o putere, eu zic că este un om cu un dar de la Dumnezeu. El are o putere de a manipula și de a se impune. Este singurul om din viața mea care, dacă vrea să mă facă mică, el mă făcea mică. Nu exista. Eu pot să calc pe oricine pe cap, nu am rușine, dar dacă el voia să mă facă mică, mă făcea. Nu știu din ce motive […]

Faptul că știind că niciodată nu o să fiu soția lui sau că o să avem o relație, nu mă gândeam că o să țină atât de mult, eu l-am înșelat pe el foarte mult. Da, în toți anii ăștia, din răzbunare. Nu știu dacă el știa. Cred că a simțit, dar cumva a fost chestia, a fost o chestie de răzbunare a mea, cu mine”, a spus Vica.