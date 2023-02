Probleme mari pentru Vica Blochina după participarea la Survivor: „Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept așa ceva“

Vica Blochina a declarat că a acceptat provocarea Survivor pentru a-și demonstra că este o femeie puternică. Cele patru săptămâni pe insulă au afectat-o însă pe fosta balerină în vârstă de 47 de ani. Spune că are mari probleme cu somnul și că nu poate scăpa de coșmaruri.

„Mă culc foarte târziu și mă scol foarte târziu. Nu am reușit încă să revin la fusul orar de acasă. Și de fiecare dată când adorm, visez că sunt în junglă, că particip la Survivor și că mă lupt pentru nu știu ce! E un coșmar!“, a spus Vica Blochina.

Rivalitate mare

Fosta balerină spune că a avut mari probleme cu atitudinea colegilor și că nu se aștepta la rivalitatea să fie atât de mare. „Eu sunt de felul meu o fire foarte glumeață. Râd mult și spun glume. Acolo așa ceva nu a fost posibil. Toți se urăsc. E un concurs pe care fiecare vrea să-l câștige. Și atunci se uită la tine ca la un rival. Ca atare, vibe-ul meu a fost din capul locului unul cu totul diferit de ceea ce se petrece acolo.

Nu lipsa mâncării sau a confortului de acasă e principala problemă, ci modul în care te raportezi la ceilalți. Cred că de aceea nici nu mi-am revenit. Fiindcă eu sunt obișnuită să petrec timp cu prietenii, să vorbim, să facem planuri. Nici la acest capitol nu am reușit încă să-mi revin și mă tem că va mai dura o vreme!”, a mai spus Vica Blochina.

Decizie radicală

Ea a mai spus că i-a fost foarte dor de fiul ei și că nu ar mai repeta experiența. „Perioada asta de patru săptămâni, cât am stat în Dominicană, a fost cea mai lungă în care am fost departe de fiul meu. Și atunci când m-am întors și am realizat ce am acasă, m-am gândit imediat că trebuie să învăț să mă bucur și mai mult de toate astea.

Am fost ușor dezamăgită de rezultatul meu. Am mulțumit pentru cele trăite, dar mi-a ajuns! Aceasta a fost ultima emisiune de acest gen la care mai merg. Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept așa ceva!”, a mai spus Vica Blochina, potrivit playrech.ro.