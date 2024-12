Sport Chris Evert împlinește 70 de ani. Marea cumpănă prin care a trecut fosta mare jucătore de tenis







Chris Evert era adolescentă când a ajuns în tenisul profesionist şi l-a schimbat pentru totdeauna, notează www.wtatennis.com. După mai mult de o jumătate de secol, timp în care a câştigat 18 titluri de Grand Slam la simplu, croindu-şi o carieră impresionantă fiind şi mamă a trei fii, comentator sportiv, fondatoare a Evert Tennis Academy, supravieţuitoare a unei forme de cancer şi susţinătoare a depistării precoce a cancerului, Christine Marie Evert împlineşte 70 de ani pe 21 decembrie.

La vârsta de 5 ani a început să lovească mingi de tenis sub privirea atentă a antrenorului şi tatălui ei, Jimmy Evert. Sunetul mingilor lovite de racheta ei în măsură ritmică putea fi înlocuit cu un metronom pe care muzicienii îl folosesc pentru a menţine tempo-ul. ''Backhand-ul'' ei cu două mâini a fost impecabil şi imitat de jucătorii din întreaga lume, care au vrut să lovească mingea la fel de curat, lin şi la fel de precis ca Evert.

Chris Evert, talent și grație

În 1971, Evert a câştigat 30 din cele 32 de meciuri jucate, pierzând în faţa lui Billie Jean King în semifinalele de la US Open. Evert avea doar 16 ani. ''Este următorul nostru superstar'', a spus atunci Billie Jean King, pionieră a tenisului profesionist feminin.

Evert avea talent şi graţie, era calmă şi îşi păstra mereu concentrarea, lucru remarcat şi de Margaret Court: "Se concentrează până la ultimul punct. (...) Chiar şi atunci când pierde, se concentrează şi nu renunţă niciodată."

Supranumită ''The Ice Maiden'' sau ''Little Miss Cool'', Chris Evert a fost o concurentă necruţătoare şi acerbă. Concentrarea şi curajul ei nu puteau fi perturbate sub nicio circumstanţă. Era echilibrată, răbdătoare şi specială în jocul ei, conform sursei citate. Chris Evert şi-a păstrat rata de câştig, având un procent de aproximativ 90% de meciuri câştigate în întreaga carieră.

Recordurile stabilite de Chris Evert

Evert a mai stabilit următoarele recorduri:

-a devenit primul jucător care a câştigat 1.000 de meciuri de simplu şi a acumulat al doilea cel mai mare număr de victorii în carieră (1.309), după Martina Navratilova, care a câştigat 1.442;

-a câştigat al doilea cel mai mare număr de titluri de simplu din istorie (157), după cel atins de Navratilova (167) şi a fost primul jucător de tenis care a depăşit pragul de 150; s-a clasat fie pe locul 1, fie pe locul 2 în lume între 1975 şi 1986, cu 260 de săptămâni în total;

-a câştigat un record de şapte titluri la Openul Franţei la simplu, record depăşit doar de Rafael Nadal în 2013;

-a câştigat un record de şase titluri la US Open, fiind egalată de Serena Williams în 2014;

-a câştigat 55 de meciuri consecutive în 1974 (Navratilova a doborât recordul cu 74 de victorii consecutive în 1984);

-a fost prima jucătoare care a atins 1 milion de dolari în premii în 1976 (8.896.195 de dolari în total);

-a fost desemnată de patru ori sportiva feminină a anului de către Associated Press (1974, 1975, 1977, 1980).

Cea mai mare rivală

Rivala principală a sportivei a fost Martina Navratilova, cu care s-a confruntat în 14 finale de Grand Slam. Evert a câştigat patru dintre ele (1982 - Australian Open; 1975, 1985, 1986 - French Open).

În 1976, Evert a declarat pentru revista Sports Illustrated: "Nu sunt plină de farmec, nu sunt frumoasă. Nu vreau să fiu pe un piedestal mai înalt decât oricine altcineva. Nu vreau ca fetele mai tinere să fie uimite de mine. Le vorbesc despre meciurile lor, le felicit pentru victoriile cheie. Le rog să exerseze şi să lovească cu mine." În luna decembrie a acelui an a fost desemnată Sportiva Anului de către Sports Illustrated şi a apărut pe coperta revistei (prima dintre cele trei apariţii).

Evert a jucat pentru Statele Unite în competiţia Fed Cup timp de nouă ani, câştigând alături de echipa naţională opt titluri (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1989).

A fost preşedinte al Asociaţiei Femeilor din Tenis (Women's Tennis Association - WTA) de două ori (1975-1976, 1983-1991).

Pe 2 februarie 1990, a fost distinsă cu premiul Flo Hyman de către preşedintele George H.W. Bush, care a numit-o "model pentru tinerele naţiunii noastre". Preşedintele Bush a fost, de asemenea, prezent la includerea sportivei în Internaţional Tennis Hall of Fame în 1995.

”Încerci să găseşti bucurie şi sens în fiecare deceniu”

Chris Evert, desemnată al patrulea cel mai bun jucător din Era Tenisului de către TENNIS Magazine, a condus academia de tenis Evert Tennis Academy din Boca Raton, a lucrat ca editor al TENNIS Magazine şi a fost comentator la mai multe posturi de televiziune, alăturându-se ESPN în 2011, potrivit tennisfame.com.

De curând, în discuţia cu un reporter care evita o referire directă la vârsta fostei sportive, Chris Evert a intervenit: "Poţi să spui asta. Puteţi spune 70. E în regulă. Te descurci cu ceea ce ai de-a face, încerci să găseşti bucurie şi sens în fiecare deceniu.", conform www.wtatennis.com. În urmă cu şapte luni, Chris Evert a devenit bunică.