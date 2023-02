Vica Blochina, agresată fizic de tatăl ei. Fosta balerină a povestit momentele cumplite prin care a trecut în copilărie

Vica Blochina și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele grele prin care a trecut în copilărie. Fosta balerină a mărturisit că relația dintre ea și tatăl ei nu era una tocmai bună, ba mai mult, a fost și agresată fizic de acesta. Este pentru prima dată când vorbește despre subiect, descriindu-și tatăl ca fiind un bărbat extrem de sever.

„Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Vin din Lituania, o țară mică cu 3,8 milioane de locuitori. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Eram războinică de mică”, a declarat fosta balerină.

Vica Blochina a avut o relație cu Victor Pițurcă timp de 16 ani

Fosta balerină a făcut și mărturisiri din viața sa intimă, specificând că a avut relații doar bărbați potenți din punct de vedere financiar. Pe lista foștilor iubiți se află și doi miniștri, cărora Vica Blochina nu a vrut să le de-a numele.

„Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu așa ceva, nu se putea face așa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniștri, dar nu le spun numele. Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viață. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut”, a declarat Vica Blochina, în cadrul podcastului Fiță cu Adiță.

Fosta balerină a fost împreună și cu Victor Pițurcă. Relația dintre ei a durat aproximativ 16 ani și au împreună un fiu, pe Edan. Despărțirea lor nu a fost una amicală, iar Vica Blochina a apelat și la instanță pentru ca fostul selecționer al naționalei să recunoască băiatul.

„Satana! Cum poate să arate atât de bine la vârsta lui de 700 de ani. L-am văzut în realitate, după foarte mulți ani și când l-am văzut, nu-mi venea să cred. Este la fel, identic ca în tinerețe. E țiplă. Mi-a tresărit inimioara. Are 64 de ani și arată impecabil”, a spus Vica Blochina despre Victor Pițurcă.