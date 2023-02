Vica Blochina, noi dezvăluiri despre Survivor. Ce se întâmplă, de fapt, în Republica Dominicană

Vica Blochina s-a întors acasă din Republica Dominicană, după ce a fost eliminată de la Survivor România. Fosta balerină a povestit cât i-a fost de greu în acestă competiție și a susținut că toată lumea râdea de ea din cauza kilogramelor în plus.

„Toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Fără orez, fără nimic. Eu nu sunt rea la foame”, a declarat Vica Blochina la emisiunea „La Măruță”.

Fosta balerină a vorbit și despre conflictele pe care le-a avut cu colegii ei din echipa Faimoșilor. Vica Blochina regretă cearta cu Jorge și susține că acesta a fost cel mai bun concurent din acest sezon Survivor.

„Jorge, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun. Era un concurent foarte ordonat. Așa cum este acasă, prințișor. Și pe traseu era super ordonat.

Șerpălău a fost Iftimoaie, a fost urât că m-am certat cu Jorge din cauza lui. Știam că mă vorbește urât, pe la spate, dar nu atât de urât. Eu am crezut că el a învățat lecția de la Ferma. Din punct de vedere sportiv, e foarte slab”, a mai declarat Vica Blochina.

Motivul pentru care Edan a fost supărat pe Vica Blochina

În cadrul competiției, fosta balerină a mărturisit că fiul ei s-a supărat pe ea atunci când a decis să plece în Republica Dominicană, însă abia acum a vorbit despre motivele supărării adolescentului. Vica Blochina a spus că Edan a rugat-o să nu poarte costum de baie în Dominicană, iar ea s-a ținut de promisiune.

„Eu când i-am spus prima oară lui Edan că vreau să plec la Survivor, el știindu-mă pe mine cum sunt, a spus: «Mami, te rog frumos, nu te duci. Mami, te rog, Survivor nu e pentru tine. Mami, te rog frumos, ai 47 de ani, unde te duci tu acolo?» El face 16 ani acum, în mai. Îmi zice: «Mami, te rog să nu porți costum de baie». I-am zis: «Promit că nu o să port costum de baie«. Era supărat pe mine că am plecat, dar am respectat regulile, îți dai seama, fiind adolescent, îți dai seama că se uită și colegii lui”, a mărturisit Vica Blochina.

După toată experiența de la Survivor, fosta balerină susține că fiul său este mândru de ea și i-a mărturisit că nu se aștepta că poate trece prin probleme dificile. Edan a fost sincer cu mama sa și i-a spus că a fost cam lentă pe traseu, însă reușea să compenseze la finalul probei.