Ce a făcut Vica Blochina imediat după eliminarea de la Survivor: „Plângeam isteric, cred că am speriat copilul“

Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România, iar primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns hotel a fost să îl sune pe fiul ei. Nu a apucat însă să spună foarte multe pentru că a avut o criză de plâns.

Emoții puternice

Cele patru săptămâni pe insulă au afectat-o pe fosta balerină în vârstă de 47 de ani, care recunoaște că i-a fost extrem de greu să stea departe de copilul ei.

„Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic. Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plângeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul.

Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții. Îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a scris Vica Blochina, pe Instagram.

Nu a participat pentru bani

Chiar dacă Edan stă mai mult la tatăl său Victor Pițurcă, Vica Blochina are o relație apropiată cu fiul ei. Un prieten apropiat al fostei balerine spune că aceasta nu a participat la Survivor pentru bani, ci pentru că a vrut să demonstreze că este o femeie puternică.

„O cunosc foarte bine pe Vica și am văzut că îi era foarte greu. Condițiile de acolo sunt extrem de stricte, iar ea este învățată cu un confort anume, care este total la polul opus. Ce a trăit ea o lună acolo este de nedescris. M-am uitat seară de seară la emisiune, o cunosc foarte bine și vedeam în privirea ei neliniștea și starea de preocupare față de ceea ce a lăsat acasă. Este mult prea puternică și masca totul frumos, dar noi cei care o cunoaștem vedeam ce se întâmplă. Ea a vrut să arate că nu este adevărat ce spun unii despre ea, pentru asta a participat. Vica este o învingătoare, chiar dacă a ieșit din cursă”, a declarat Florin Burescu, pentru click.ro.

Nici partea financiară nu este totuși de neglijat. Vica Blochina a încasat 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor.