De ce participă la Survivor Vica Blochina. Nu a fost niciodată vorba despre bani

Nu pentru bani a participat Vica Blochina la concurs, spune Florin Burescu, un apropiat al fostei balerine. Aceasta a dorit mereu să își demonstreze ei, dar și celor din jur că este o persoană puternică și nimic din ce se spune despre ea nu este adevărat.

Vica Blochina a vrut să demonstreze că este o învingătoare

Florin Burescu a mărturisit că perioade de la Survivor a fost pentru Vica Blochina una extrem de grea, deoarece ea este învățată cu alte condiții de trai. Deși a fost eliminată din competiție, aceasta și-a atins scopul pentru care a mers în Dominicană.

Lipsa mâncării, a condițiilor de igienă sau unui pat în care să se odihnească și-au pus amprenta asupra vedetei și au determinat-o să vrea să se întoarcă acasă.

„O cunosc foarte bine pe Vica și am văzut că îi era foarte greu. Condițiile de acolo sunt extrem de stricte, iar ea este învățată cu un confort anume, care este total la polul opus. Ce a trăit ea o lună acolo este de nedescris. M-am uitat seară de seară la emisiune, o cunosc foarte bine și vedeam în privirea ei neliniștea și starea de preocupare față de ceea ce a lăsat acasă.

Este mult prea puternică și masca totul frumos, dar noi cei care o cunoaștem vedeam ce se întâmplă. Vica a participat ca să demonstreze că nu este persoana despre care se spune, este o învingătoare, chiar dacă a ieșit din cursă”, a declarat Florin Burescu pentru Click.ro.

Cât a câștigat fosta balerină pentru participarea la Survivor

Cu toate că banii nu au fost principalul motiv pentru care Vica a participa la concursul sportiv, suma pe care o primea aceasta săptămânal a fost una consistentă. Fosta balerină a primit în fiecare săptămâna câte 3.000 de euro. „Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri. Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox”, a spus vedeta.