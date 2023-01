Scandal în echipa „Faimoșilor” la „Survivor România”. „Este un om urât pentru un bărbat atât de frumos”

DOC nu a avut cuvinte de laudă la adresa colegului său, Jorge, la Survivor România 2023. Rapper-ul ar fi aflat că mai mulți „Faimoși” vor să-l propună spre eliminare și a declarat că artistul i-a influențat negativ.

DOC, Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie consideră că Jorge, colegul lor de echipă, are o strategie bine pusă la punct pentru a îi elimina pe toți și pentru a câștiga competiția. La scurt timp după aceste afirmații, cei doi artiști au intrat într-un conflict uriaș.

„Stau în umbră acolo și mă seacă. Încearcă să mă mănânce un pic și e ok, este foarte în regulă se se întâmple asta. Poate de aia am venit aici. Sunt aici să dovedesc ca într-un basm că binele triumfă. Urmează să vină un joc de imunitate și vor să scape de mine.N-are ce să-mi facă, eu voi continua să fiu un om puternic pe traseu. El tot lent va rămâne. Eu sunt aici să fac istorie, nu sunt aici vorbe pe la spate și vrăjeli și discursuri fără inflexiuni verbale, teatru radiofonic.Eu sunt făcut din lumină, uite cum strălucește pe mine! Nu poți să stingi lumina mea, nu există întrerupător pentru lumina mea. Diavolul are întrerupător pentru întunericul lui, se chemă eu-lumina.(…)Este un om urât pentru un băiat atât de frumos”, a spus DOC despre Jorge.

DOC și Jorge, scandal la „Survivor România”

DOC a mai spus că Jorge încearcă să îi pună pe toți într-o lumină proastă pentru a îi atrage pe telespectatori. Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie i-au dat dreptate rapperului.

„Pe mine mă deranjează. A fost un jorge-ism. Nu te mai pune într-o lumină bună, extraordinarul, frumosul… Jorge este inclus în jorge-ism. Nu veni cu de-astea la mine, că eu văd prin tine ca prin sticlă. Eu nu stau la vrăjeală din asta, eu te expun (…)Te apuci tu să faci pe lupul moralist, să ne pui pe toți într-o poziție de rahat în fața tuturor’, a susținut DOC.

La rândul său, Jorge a declarat că realitatea este total diferită și că DOC este cel care vrea să-i strige imaginea.

„Știi ce-am observat că face DOC? Mereu spune lucruri urâte despre cineva ca să se pună el într-o lumină mai bună, dar în momentul în care spune despre mine, spune mai multe despre el”, a explicat Jorge, potrivit Viva.