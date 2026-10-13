Papa Leon al XIV-lea a fost internat marți, 13 octombrie, la Spitalul Gemelli din Roma, pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui nodul pulmonar. Deși Suveranul Pontif va fi sub anestezie generală în timpul operației, conducerea Bisericii Catolice nu va fi transferată altei persoane. Dreptul canonic nu prevede o asemenea procedură în cazul îmbolnăvirii Papei, iar activitățile administrative ale Vaticanului vor continua prin intermediul oficialilor care au deja aceste responsabilități.

Legislația Vaticanului stabilește proceduri pentru situațiile în care un Suveran Pontif moare sau renunță la funcție, însă nu reglementează în același mod incapacitatea temporară provocată de o problemă medicală. Potrivit informațiilor publicate de AP News, absența unor prevederi referitoare la îmbolnăvirea sau pierderea cunoștinței înseamnă că autoritatea papală nu este transferată automat altui oficial.

Conform dreptului canonic, Papa este succesorul apostolului Petru, conducătorul colegiului episcopilor, vicarul lui Hristos și păstorul Bisericii Catolice.

Statutul său nu se modifică în urma spitalizării sau a unei intervenții chirurgicale.

Leon al XIV-lea a fost ales al 267-lea Suveran Pontif la 8 mai 2025. De atunci, atribuțiile și autoritatea sa au rămas cele stabilite de legislația internă a Bisericii.

Regulile privind transferul puterii papale se aplică în cazul decesului sau al demisiei, nu în situația unei incapacități medicale temporare.

Administrarea Vaticanului și a Bisericii Catolice este realizată și prin intermediul unor oficiali cărora Papa le deleagă deja responsabilități. Aceștia își continuă activitatea indiferent dacă Suveranul Pontif se află la Palatul Apostolic, este internat sau nu poate participa la luarea deciziilor. Printre oficialii cu atribuții importante se numără cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului.

Marți, în ziua programată pentru operația Papei Leon, Parolin a participat la o conferință organizată în apropierea Vaticanului, fără ca spitalizarea pontifului să determine schimbări în conducerea administrativă.

Cardinalul a vorbit cu jurnaliștii despre intervenția chirurgicală și despre starea de spirit a Suveranului Pontif.

„Am fost cu toții impresionați de seninătatea cu care Papa a anunțat această procedură”, a declarat Parolin reporterilor la sosirea sa la conferință. „Sunt îngrijorat? Da. Cu siguranță nu mă așteptam la așa ceva”, a adăugat acesta.

Secretarul de stat al Vaticanului a vorbit luni seară cu Papa Leon al XIV-lea, înaintea internării programate pentru ziua următoare. Parolin a declarat că discuția cu Suveranul Pontif l-a liniștit și a făcut referire la faptul că problema medicală a fost identificată din timp.

„Este ceva ce, slavă Domnului , am observat imediat. Și în mod normal, atunci când aceste lucruri sunt prinse la timp, pot fi rezolvate”, a spus el. „Dar acestea sunt, așa cum a spus Papa, surprizele lui Dumnezeu”, a adăugat secretarul de stat al Vaticanului.

Internarea Papei Leon al XIV-lea nu a dus la suspendarea activității administrative a Vaticanului.

Instituțiile își continuă programul obișnuit, iar marți a fost anunțată inclusiv numirea a doi noi episcopi.

În schimb, programul evenimentelor la care urma să participe personal Suveranul Pontif va suferi modificări pe durata spitalizării.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de Vatican, toate audiențele papale au fost anulate până la 20 octombrie 2026