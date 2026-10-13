Din cuprinsul articolului Papa a anunțat că nodulul a fost depistat la un control medical recent

Papa Leon al XIV-lea a ajuns marți la spitalul Gemelli din Roma, unde va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei mici formațiuni de pe unul dintre plămâni. Operația este programată pentru marți după-amiază, a anunțat biroul de presă al Vaticanului, potrivit Reuters.

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a anunțat duminică faptul că medicii au descoperit recent un nodul de mici dimensiuni la nivelul unui plămân. Potrivit declarației sale, formațiunea este „bine localizată” și a fost identificată într-un stadiu incipient.

Vaticanul a oferit detalii despre intervenție după ce Papa Leon al XIV-lea a fost văzut plecând de la Vatican într-un convoi de vehicule cu destinația spitalului Gemelli, situat la aproximativ nouă kilometri nord de Vatican.