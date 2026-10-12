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Când va fi internat Papa Leon al XIV-lea. Noi detalii despre operație

Când va fi internat Papa Leon al XIV-lea. Noi detalii despre operațiepapa Leon / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Papa Leon al XIV-lea va fi internat azi, 13 octombrie, pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui nodul descoperit la unul dintre plămâni, a anunțat luni Biroul de presă al Vaticanului. Formațiunea a fost identificată în timpul unui control medical de rutină, într-un stadiu incipient. Data exactă a operației nu a fost comunicată, iar recuperarea este estimată la aproximativ o săptămână, potrivit Reuters.

Papa Leon al XIV-lea și-a continuat programul oficial înaintea internării

Luni dimineață, Suveranul Pontif a participat la șapte întâlniri planificate anterior, fără să își întrerupă activitatea înaintea operației. Printre persoanele primite la Vatican s-au numărat episcopi veniți din Argentina, Nicaragua și Statele Unite.

Reprezentanții Biroului de presă au anunțat, tot luni, că nodulul a fost identificat în timpul unui control medical de rutină.

Papa Leon a vorbit pentru prima dată despre această problemă de sănătate duminică, 11 octombrie, când a anunțat că formațiunea pulmonară este „bine delimitată” și că a fost descoperită într-un stadiu incipient.

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Ce a spus Papa Leon despre operația la plămân

Suveranul Pontif a anunțat duminică faptul că a acceptat recomandarea medicilor privind îndepărtarea chirurgicală a nodulului.

„Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată. Prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a o îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru apropierea voastră spirituală și mă încredințez rugăciunilor voastre”, a precizat, duminică, Papa Leon.

Potrivit Vaticanului, perioada de recuperare după intervenție ar urma să dureze aproximativ o săptămână.

Nu au fost făcute publice alte informații despre natura formațiunii descoperite la plămân.

Papa Leon

Papa Leon / sursa foto> dreamstime.com

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, este cunoscut pentru stilul său de viață activ

Papa a fost ales la conducerea Bisericii Catolice în mai 2025, în urma votului cardinalilor reuniți la Vatican.

În vârstă de 71 de ani, acesta este considerat relativ tânăr pentru un Suveran Pontif și este cunoscut pentru interesul său față de activitățile sportive, inclusiv tenisul. Până la anunțul privind nodulul pulmonar, nu erau cunoscute probleme medicale importante din trecutul său.

De asemenea, nu există informații publice potrivit cărora Papa Leon ar fi fumător.

Ce se întâmplă cu evenimentele programate la Vatican

Papa Leon al XIV-lea avea prevăzute mai multe apariții publice în această săptămână, inclusiv o liturghie programată miercuri dimineață în Piața Sfântul Petru.

Evenimentul urma să marcheze încheierea unei reuniuni a episcopilor, desfășurată pe parcursul unei săptămâni. Până luni, Vaticanul nu anunțase dacă liturghia va avea loc în forma stabilită inițial.

În condițiile în care Papa Leon va fi internat marți, există posibilitatea ca slujba să fie oficiată de un cardinal al Vaticanului.

Biroul de presă nu a comunicat deocamdată eventuale modificări ale programului public al Suveranului Pontif pentru perioada spitalizării.

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