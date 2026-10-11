Papa Leon al XIV-lea urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar, identificat recent în urma unor investigații medicale, potrivit Vatican News. Suveranul pontif a anunțat că formațiunea a fost descoperită într-un stadiu foarte timpuriu și că operația este programată pentru zilele următoare.

Anunțul a fost făcut duminică, în timpul rugăciunii Angelus, adresate credincioșilor reuniți în Piața Sfântul Petru de la Vatican. Papa le-a vorbit despre situația sa medicală și le-a cerut să îl însoțească prin rugăciune în perioada în care va trece prin intervenție și recuperare.

Potrivit declarațiilor atribuite papei, medicii au identificat o formațiune localizată la nivelul unui plămân. Aceasta ar fi bine delimitată și depistată într-un stadiu incipient, două detalii menționate în comunicarea făcută de suveranul pontif.

„Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine delimitat”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Până la momentul anunțului, informațiile publicate nu precizau natura exactă a formațiunii. Descoperirea unui nodul pulmonar nu indică, prin ea însăși, existența unui cancer. Astfel de formațiuni pot avea cauze diferite, iar stabilirea diagnosticului depinde de evaluarea medicală și de rezultatele investigațiilor suplimentare.

Papa a precizat că medicii consideră operația necesară și că a decis să urmeze recomandarea acestora. Intervenția are ca scop îndepărtarea nodulului, însă nu au fost făcute publice detalii despre tehnica operatorie, spitalul în care va avea loc procedura sau eventualele rezultate ale analizelor.

„Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată. Prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a o îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare”, a transmis suveranul pontif.

Depistarea unei formațiuni într-un stadiu timpuriu poate permite evaluarea și tratarea acesteia înainte de apariția unor complicații, însă evoluția și prognosticul depind de natura nodulului și de concluziile echipei medicale. În cazul papei, informațiile disponibile nu permit stabilirea unui diagnostic mai precis.

Matteo Bruni, directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, a anunțat că intervenția este programată pentru începutul săptămânii. Perioada estimată de recuperare ar urma să fie de aproximativ o săptămână.

Durata recuperării poate influența programul oficial al suveranului pontif, în funcție de recomandările medicilor și de evoluția stării sale după operație. Până la publicarea unor informații suplimentare, nu există detalii confirmate despre eventualele modificări ale agendei sale.

Papa Leon al XIV-lea le-a mulțumit credincioșilor pentru sprijinul spiritual și le-a cerut să se roage pentru sănătatea sa. Mesajul a fost transmis în cadrul apariției sale publice de duminică, în fața credincioșilor adunați la Vatican.

Pe agenda papei figurează o vizită apostolică în America de Sud, programată în perioada 6–17 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor, turneul ar urma să includă Uruguay, Argentina și Peru.

Deocamdată, materialul-sursă nu menționează o modificare oficială a deplasării în urma intervenției chirurgicale anunțate. Desfășurarea vizitei va depinde de evoluția recuperării și de eventualele comunicări ulterioare ale Vaticanului.

Papa Leon al XIV-lea a anunțat descoperirea unui nodul pulmonar, a precizat că medicii recomandă îndepărtarea acestuia și a spus că operația este programată pentru zilele următoare. Potrivit informațiilor atribuite conducerii Biroului de Presă al Sfântului Scaun, recuperarea ar putea dura aproximativ o săptămână.

Nu au fost prezentate public un diagnostic histopatologic, detalii complete despre procedură sau o actualizare privind participarea papei la turneul din America de Sud. Aceste informații vor putea clarifica evoluția situației medicale după intervenție.