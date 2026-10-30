Judecătoria Sectorului 6 București a fost sesizată, în 29 octombrie 2026, cu un nou acord de recunoaștere a vinovăției al unui inculpat, cetățean al Federației Ruse, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals, în formă continuată (2 acte materiale), instigare la fals intelectual, în formă continuată, 2 acte materiale) și instigare la fals informatic.

În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul a reținut următoarea situație de fapt:

În data de 25.01.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane necunoscute, la Serviciul de Stare Civilă Sector 6, un document contrafăcut, reprezentând un certificat de cetățenie, emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, care atesta în mod mincinos faptul că este cetățean român, pentru a obține transcrierea actului de naștere în Registrul Național de Evidență a Populației, atribuirea unui CNP românesc și eliberarea unor acte de stare de stare civilă românești.

De asemenea, în data de 28.02.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane neidentificate, la SPCLEP Sector 6, documentul contrafăcut, reprezentând certificatul de cetățenie pentru a obține o carte de identitate.

În ambele situații, a determinat, prin intermediul altor persoane, două angajate din instituțiile respective să ateste în fals pe cererile depuse că s-ar fi prezentat personal la sediul instituției, în calitate de solicitant, deși, la data respectivă nu se afla pe teritoriul României, înscrisurile care au stat la baza transcrierii certificatului de naștere fiind depuse de persoane neidentificate până la acest moment.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare, cu amânarea executării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Menționăm că în cauză s-a dispus și anularea actelor emise de autoritățile statului român, respectiv a certificatului de naștere, cărții de identitate și pașaportului simplu.

Recent, Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a trimis în judecată 16 ruşi pentru uz de fals, complicitate la fals informatic şi complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, într-un dosar în care sunt acuzaţi că au folosit certificate de cetăţenie falsificate pentru a obţine acte de identitate româneşti. Anchetatorii au stabilit că cei 16 inculpaţi, cetăţeni ai Federaţiei Ruse, au folosit în mod constant certificate de cetăţenie false, care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetăţeni români pentru a obţine acte de identitate româneşti

Procurorii au stabilit că, în perioada februarie-iulie 2024, inculpaţii au utilizat certificate de cetăţenie pretins eliberate de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, de Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova şi Consulatul General al României de la Chişinău.

„Acestea atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetăţenia română, iar pe baza lor inculpaţii au obţinut transcrierea actelor de naştere în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, atribuirea de coduri numerice personale româneşti şi eliberarea certificatelor de naştere româneşti, eliberate de către Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza cererilor înregistrate la SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, la care au ataşat certificatele de cetăţenie pretins eliberate de consulatele sau ambasadele menţionate şi certificatele de naştere eliberate de către Consiliul Local Sector 6, au obţinut cărţi de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc. Totodată, pe baza respectivelor cărţi de identitate, au obţinut paşapoarte simple electronice, emise de către Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava", susține PICCJ.

Banii obţinuţi de persoanele care i-au luat în spaţiu pe inculpaţi, în mod fictiv, contra unor sume de bani, urmează a fi confiscaţi. În vederea restabilirii situaţiei anterioare, procurorul de caz a solicitat instanţei anularea certificatelor de cetăţenie falsificate, a menţiunilor din registrele de stare civilă cu privire la naşterea inculpaţilor şi a actelor de stare civilă de naştere şi de căsătorie, a certificatelor de naştere, precum şi a actelor subsecvente obţinute ulterior în baza certificatului de cetăţenie falsificat, respectiv a cărţilor de identitate şi a paşapoartelor.

Procurorii precizează că, urmare a verificărilor efectuate de organele de poliţie la imobilele unde şi-au stabilit domiciliile inculpaţii şi alţi cetăţeni străini născuţi în spaţiul ex-sovietic, care au dobândit cetăţenia română şi care au solicitat schimbarea domiciliului din străinătate în România, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanei a luat măsuri de anulare a unui număr de 1.702 cărţi de identitate pe motiv de stabilire fictivă a domiciliului. Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, instanţă competentă să judece cauza în fond. În acest caz, au fost încheiate la începutul lunii octombrie, şase acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu aceeaşi încadrare juridică şi cu aceeaşi tipologie a situaţiei de fapt.