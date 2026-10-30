Firma de la care Călin Georgescu ar fi închiriat autoturisme ar fi fost verificată tehnic pentru identificarea unor eventuale dispozitive de supraveghere, atât la sediu, cât și în mașinile deținute. Verificările ar fi fost efectuate de Vlad Zamfir, bărbatul de 35 de ani cercetat în dosarul DIICOT privind operațiunile ilegale cu dispozitive sau programe informatice, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul.

Conform informațiilor obținute de publicație, reprezentanții firmei ar fi solicitat intervenția lui Zamfir pentru a verifica dacă sediul și vehiculele erau dotate cu aparatură de supraveghere. Printre echipamentele căutate s-ar fi numărat microfoane, reportofoane cu transmitere audio și camere video, inclusiv cu transmisie.

Bărbatul ar fi efectuat verificările atât la sediul societății, cât și asupra mașinilor indicate de reprezentanții acesteia.

Aceeași societate ar fi fost vizată anterior de percheziții solicitate de procurori, într-un dosar în care sunt investigate posibile infracțiuni economice. Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, acțiunea ar fi avut loc în martie 2025, iar trei persoane ar fi fost audiate în respectiva cauză.

Firma despre care este vorba ar fi SMT DISCRET MISSION SRL.

DIICOT – Structura Centrală a efectuat, în urmă cu aproximativ două săptămâni, două percheziții domiciliare în București, într-o cauză privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Este al patrulea dosar penal în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Acesta a fost dus la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoștință acuzațiile din noua cauză. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, la sediul instituției s-ar fi aflat și Vlad Zamfir, bărbatul care ar fi efectuat verificările tehnice la locuința lui Georgescu.

Potrivit actelor de urmărire penală, la 26 septembrie 2026, un suspect în vârstă de 35 de ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani, ar fi verificat imobilul acestuia din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Scopul operațiunii ar fi fost identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice sau perturbarea sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Acțiunea ar fi avut loc după ce, la 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la locuința respectivă și au pus în aplicare măsuri de supraveghere tehnică. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi cunoscut aceste împrejurări.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea sau deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-ar fi produs din motive independente de voința suspecților.

Surse judiciare citate de Gândul au arătat că în acest dosar este cercetat și Vlad Alin Zamfir, în vârstă de 35 de ani, care a fost pus sub inculpare pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Potrivit acuzației formulate de procurori, la 26 septembrie 2026, la solicitarea lui Călin Georgescu, Zamfir ar fi pus la dispoziția acestuia dispozitive sau programe informatice concepute ori adaptate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 362 și 363 din Codul penal.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi scanat și verificat locuința lui Georgescu din Mogoșoaia pentru identificarea echipamentelor de înregistrare audio-video instalate de organele judiciare și pentru alterarea datelor informatice, respectiv perturbarea sistemelor folosite în cadrul măsurilor de supraveghere tehnică.

Zamfir este cercetat și pentru tentativă la infracțiunile de alterare a integrității datelor informatice și perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și pentru instigare la tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Potrivit acuzațiilor procurorilor, la 26 septembrie 2026, după percheziția efectuată cu cinci zile înainte la locuința sa din Mogoșoaia și după punerea în aplicare a unor măsuri de supraveghere tehnică, Georgescu i-ar fi solicitat lui Vlad Zamfir să utilizeze dispozitive sau programe informatice concepute ori adaptate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 362 și 363 din Codul penal.

În concret, anchetatorii susțin că solicitarea ar fi vizat identificarea echipamentelor de înregistrare audio-video instalate de organele judiciare și alterarea datelor informatice, precum și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice folosite pentru supravegherea tehnică.

Potrivit actelor de urmărire penală, rezultatul urmărit nu s-ar fi produs din motive independente de voința celor implicați.

Vlad Zamfir a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara, miercuri, 21 octombrie 2026, după ce procurorii DIICOT au efectuat două percheziții domiciliare în București.

Măsura a fost dispusă în dosarul care vizează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și tentative de alterare a datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

După ce a ieșit de la sediul DIICOT, Vlad Zamfir a respins ideea că ar fi descoperit camere sau microfoane în locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta a susținut că echipamentele folosite sunt destinate uzului civil și se găsesc pe piața liberă.

„Sub nicio formă. Sunt în dosar, nu am ce să vorbesc mai mult. Sunt în anchetă toate declarațiile, luați legătura cu cine trebuie de acolo, pentru că nu am ce să declar. A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă, pentru că sunt echipamente pe piața liberă, de uz civil, care sunt la îndemâna oricui”, a declarat Vlad Zamfir.

Întrebat ce i-ar fi spus Călin Georgescu atunci când l-ar fi contactat, bărbatul a negat că fostul candidat l-ar fi căutat.

„Nici măcar nu m-a contactat dumnealui, sunt în dosar toate declarațiile. Echipamentele noastre sunt de uz civil, lăsate libere pe piață”, a afirmat acesta.

Zamfir a mai declarat că nu a primit bani pentru intervenția de la locuința lui Georgescu și că nu a fost vorba despre un serviciu dus la bun sfârșit, ci despre o demonstrație.

„Nu a costat nimic, n-a fost un serviciu care s-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a fost cazul. Ce să-i spun omului sau ce să-i fac dacă nu am ce, efectiv? A fost vorba de o demonstrație. Repet, sunt două lucruri separate: echipamente de uz civil și echipamente de uz militar, oficial. Nu vă pot da informații din dosar. Domeniul meu de activitate înseamnă să fac verificări TSCM, tehnice, asupra echipamentelor de uz civil, comercial, care sunt pe piața liberă”, a mai spus Vlad Zamfir.