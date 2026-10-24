Coastele de porc cu bere, gătite lent la cuptor, sunt o alegere potrivită pentru un prânz în familie sau pentru o masă de weekend. Carnea capătă o crustă rumenă, iar interiorul rămâne fraged și suculent, dacă este pregătit la temperatura potrivită și lăsat suficient timp la cuptor. Rețeta nu necesită tehnici complicate, iar secretul constă în coacerea lentă, urmată de rumenirea coastelor la final.

Pentru 4 porții, ai nevoie de:

1,5 kg de coaste de porc

330 ml de bere blondă

4 căței de usturoi

2 linguri de ulei

1 lingură de boia dulce

1 linguriță de cimbru uscat

1 linguriță de muștar

1 linguriță de miere

1 linguriță de sare

½ linguriță de piper negru măcinat

1 linguriță de boia afumată, opțional

Primul pas este pregătirea cărnii. Șterge coastele cu prosoape de hârtie și îndepărtează, dacă este necesar, membrana subțire de pe partea cu oase. Acest lucru ajută condimentele să pătrundă mai bine și contribuie la obținerea unei texturi plăcute.

Într-un bol, amestecă uleiul cu usturoiul zdrobit, boiaua dulce, cimbrul, muștarul, sarea și piperul. Dacă îți place aroma ușor afumată, poți adăuga și boia afumată.

Unge coastele pe toate părțile cu acest amestec și masează ușor carnea, pentru ca ingredientele să se distribuie uniform. Dacă ai timp, lasă coastele la frigider timp de una-două ore, într-un recipient acoperit.

Așază coastele într-o tavă suficient de adâncă și toarnă berea pe lângă carne, fără să îndepărtezi stratul de condimente de la suprafață.

Acoperă tava bine cu folie de aluminiu și introdu-o în cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius. Lasă coastele să se gătească aproximativ două ore, verificând spre final dacă au devenit fragede. Bucățile mai groase pot necesita un timp suplimentar.

Acoperirea tăvii ajută la păstrarea umidității, iar gătirea lentă permite cărnii să se frăgezească treptat. Dacă lichidul scade prea mult înainte ca preparatul să fie gata, poți adăuga puțină apă fierbinte.

După ce carnea s-a frăgezit, îndepărtează folia și verifică dacă a rămas suficient lichid în tavă. Amestecă mierea cu câteva linguri din sosul format în timpul coacerii și unge coastele cu acest amestec.

Ridică temperatura cuptorului la 200-220 de grade Celsius și mai lasă carnea aproximativ 15-20 de minute, până când suprafața devine rumenă. Urmărește atent preparatul, deoarece mierea se poate carameliza rapid.

Pentru o rumenire uniformă, poți întoarce coastele o singură dată în acest interval. Nu le lăsa prea mult la temperatură ridicată, pentru a evita uscarea cărnii.

La final, scoate tava din cuptor și lasă coastele să se odihnească aproximativ 5-10 minute înainte de servire. Astfel, sucurile se distribuie mai bine în carne.

Coastele cu bere se potrivesc cu numeroase garnituri, de la cele clasice până la variantele mai ușoare.

Cartofii wedges la cuptor, piureul de cartofi și legumele coapte sunt alegeri potrivite pentru un prânz consistent. Pentru un contrast de gust, poți servi carnea cu o salată de varză proaspătă, castraveți murați sau o salată verde cu dressing simplu.

Sosul rămas în tavă poate fi turnat peste carne înainte de servire, după ce verifici gustul și consistența. Dacă este prea lichid, îl poți pune într-o cratiță și lăsa să scadă câteva minute.