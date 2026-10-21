Protestul minerilor de la exploatarea de cărbune Vulcan, din județul Hunedoara, continuă miercuri, 67 de angajați fiind încă în subteran. Oamenii sunt nemulțumiți de diferențele salariale constatate după transferul unor colegi de la mina Lupeni și solicită majorarea veniturilor, precum și respectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă.

Prefectul județului Hunedoara, Szell Lorincz, a coborât în mină alături de reprezentanții conducerii Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) și de liderul Sindicatului Muntele, pentru a discuta cu angajații și a încerca să găsească o soluție la conflict.

După discuțiile cu protestatarii, prefectul a declarat că principalele revendicări vizează creșterea salariilor și aplicarea criteriilor de ierarhizare stabilite prin contractul colectiv de muncă.

„I-am ascultat și mi-au spus doleanțele lor. Adică creșterea la nivelul maxim a salariilor tuturor angajaților din cadrul companiei și aplicarea coeficienților de ierarhizare din contractul colectiv de muncă. (…) Este pentru prima dată când am fost într-o mină. Condițiile sunt foarte grele. Eu le-am recomandat să iasă afară și ceea ce pot face în calitate de prefect este de a transmite solicitările lor către Guvern și de a cere rezolvarea problemelor lor”, a spus prefectul Szell Lorincz.

Acesta a afirmat că va transmite solicitările angajaților către Guvern, în speranța identificării unei soluții pentru nemulțumirile acestora.

Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, Samuel Dioane, a explicat că diferențele salariale au apărut după anul 2023, pe fondul modificărilor legate de încadrarea angajaților și de responsabilitățile acestora.

Potrivit conducerii companiei, legislația actuală limitează posibilitatea majorării salariilor, iar diferențele dintre veniturile angajaților sunt, în general, de câteva zeci sau sute de lei.

„Din păcate, legislația - există ordonanța trenuleț, Ordonanța 89, Ordonanța 4, care interzic creșterea salarială. Nu numai la noi. Diferențele sunt mici, de 50 de lei, 100 de lei, depinde de salariu. Nu sunt foarte mari, dar oamenii sunt nemulțumiți că venitul lor net este mic în comparație cu munca pe care o depun”, a explicat Dioane.

Directorul general a mai spus că Ministerul Energiei cunoaște situația de la Vulcan. Secretarul de stat Marius Poșa urma să ajungă la exploatare și să discute direct cu minerii rămași în subteran.

Samuel Dioane a afirmat că minerii care participă la protest nu se află în pericol, iar echipele de salvatori mineri sunt pregătite să intervină dacă va fi nevoie.

„Salvatorii noștri sunt foarte bine instruiți în intervenții, atât asupra părții de zăcământ, cât și în salvarea de vieți omenești”, a punctat Samuel Dioane.

Cu toate acestea, liderii sindicali spun că este dificil să-i convingă pe angajați să renunțe la protest fără garanții concrete din partea autorităților.

Președintele Sindicatului Muntele, Alin Sîn, a declarat că protestatarii solicită angajamente ferme din partea Ministerului Energiei și un termen clar pentru rezolvarea problemelor salariale. Potrivit acestuia, unii dintre angajați sunt dispuși să recurgă la greva foamei dacă revendicările nu le vor fi soluționate.

„Am stat de vorbă cu minerii și este foarte greu să-i convingi fără garanții serioase. Au nevoie de o garanție din partea unui oficial, cel puțin de la Ministerul Energiei, nu mai jos, prin care să le confirme că doleanțele lor vor fi rezolvate. Sunt revendicări de bun simț, nu au nimic extraordinar în conținut. Și au nevoie de un termen rezonabil pentru că ei spun că nu mai pot rezista în condițiile acelea foarte multă vreme. De asemenea, au declarat că dacă nu li se rezolvă problemele în felul în care doresc, unii dintre ei sunt dispuși să intre în greva foamei”, a declarat liderul sindical.

Sindicaliștii așteaptă, totodată, un răspuns de la București privind organizarea unei întâlniri între o delegație a Sindicatului Muntele și reprezentanții Guvernului.

Alin Sîn a mai cerut garanții că angajații care participă la protest nu vor fi supuși unor represalii pentru implicarea lor în acțiunea de protest.