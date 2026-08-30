Dolly Parton a rămas profund legată de bucătăria tradițională din sudul Statelor Unite, iar printre mâncărurile sale preferate se numărau puiul cu găluște, biscuiții cu sos, budinca de banane și celebra cheesecake, potrivit New York Post.

Gusturile artistei, crescută în Tennessee într-o familie numeroasă, au devenit parte importantă din povestea sa personală.

După moartea artistei, la vârsta de 80 de ani, pe 25 august 2026, atenția s-a îndreptat și spre una dintre laturile mai puțin cunoscute ale vieții sale: pasiunea pentru gătitul simplu, inspirat de mesele pregătite acasă și de rețetele transmise în familie. Bucătăria sudistă a rămas prezentă în viața lui Dolly Parton inclusiv prin cărțile sale de bucate și produsele alimentare lansate sub numele ei.

Printre preparatele pe care Dolly Parton le aprecia cel mai mult se afla chicken and dumplings, un fel tradițional american format din carne de pui gătită într-un sos consistent și găluște moi din aluat.

Pentru artistă, preparatul avea și o puternică legătură sentimentală. Era asociat cu mesele din copilărie și cu mâncarea pregătită în familie, într-o perioadă în care a crescut în Tennessee alături de cei 11 frați ai săi.

Mâncarea a devenit atât de reprezentativă pentru gusturile sale încât a fost inclusă ulterior și într-o gamă de preparate congelate inspirate de bucătăria preferată a lui Dolly Parton. Pe site-ul oficial al artistei, produsul este descris ca un preparat cu carne albă de pui, legume și găluște într-un sos cremos condimentat cu piper și cimbru.

Dolly Parton era cunoscută și pentru aprecierea față de biscuits and gravy, unul dintre cele mai populare preparate pentru micul dejun în sudul Statelor Unite.

Rețeta combină biscuiți moi, asemănători unor chifle, cu un sos dens și sărat. Pentru multe familii americane din sud, preparatul este asociat cu mesele de dimineață și cu bucătăria tradițională de acasă.

Potrivit relatărilor despre preferințele culinare ale artistei, acest tip de mâncare făcea parte frecvent din mesele sale și reflecta gusturile simple cu care crescuse.

Dacă preparatele sărate îi aminteau de mesele de familie, budinca de banane era unul dintre deserturile cu o legătură specială în universul culinar al lui Dolly Parton.

Artista a inclus rețete inspirate din tradiția familiei sale în cartea „Dolly's Dixie Fixin's”, publicată în 2006. Volumul conține peste 125 de rețete, multe dintre ele provenind din colecția personală a artistei sau transmise de mama și de rudele sale.

Printre specialitățile asociate cu această colecție se află și populara budincă de banane.

Influența acestui desert s-a văzut și în colaborările comerciale ale artistei. Într-o colecție de dulciuri realizată împreună cu Krispy Kreme a apărut un produs inspirat de banana pudding, descris de Dolly Parton drept unul dintre gusturile sudiste care îi aminteau de casă.

Lista preparatelor preferate de Dolly Parton nu se oprea la rețetele celebre din bucătăria sudistă. Artista aprecia și preparate considerate clasice pentru mesele de familie americane: friptura de carne, puiul prăjit, salata de cartofi și piureul de cartofi.

Potrivit relatării publicate de New York Post, Dolly Parton prefera mâncarea consistentă, preparată cu ingrediente precum untul și grăsimea de bacon, specifice multor rețete tradiționale din sudul Statelor Unite.

Printre micile sale plăceri culinare se afla și carnea de porc friptă, în special bucățile mai grase. De ziua ei, în locul unui tort tradițional, prefera plăcinta chess, un desert clasic din sudul SUA, cunoscut pentru umplutura dulce și cremoasă.

Dolly Parton nu s-a prezentat niciodată drept un chef sofisticat. În schimb, a vorbit de-a lungul timpului despre plăcerea de a găti și despre importanța meselor pregătite acasă.

Această legătură a dus la publicarea mai multor proiecte culinare, inclusiv „Dolly's Dixie Fixin's” și „Good Lookin' Cookin'”, carte publicată în 2024 împreună cu sora sa.

Mai recent, imaginea sa a fost folosită și pentru dezvoltarea unor produse alimentare inspirate de preparatele tradiționale pe care le aprecia, de la pui cu găluște și friptură în sos până la creveți cu grits și deserturi cu piersici.