Meghan, un nou scandal cu fotografii șterse. Război cu clanul Kardashian

Un episod petrecut în toamna anului trecut, care a atras atenția presei internaționale, a revenit recent în spațiul public după ce Kim Kardashian a oferit explicații legate de decizia familiei sale de a șterge fotografii cu Meghan Markle și Prințul Harry de la o petrecere organizată în noiembrie, la Los Angeles, potrivit Daily Magazine.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast și au readus în atenție discuțiile generate la momentul respectiv în mediul online.

Fotografiile în cauză au fost realizate în timpul aniversării de 70 de ani a lui Kris Jenner, eveniment privat desfășurat la Hollywood.

La scurt timp după publicarea imaginilor pe rețelele de socializare, acestea au fost eliminate, fapt care a generat reacții și întrebări din partea utilizatorilor online.

Momentul publicării a coincis cu Ziua Comemorării, zi de comemorare a militarilor căzuți la datorie în Regatul Unit, context care a amplificat atenția acordată subiectului.

La acea vreme, ducele și ducesa de Sussex nu au făcut declarații publice cu privire la apariția și ștergerea fotografiilor.

Într-o apariție recentă în podcastul realizat de sora sa, Khloé Kardashian, Kim Kardashian a explicat circumstanțele care au dus la eliminarea imaginilor.

Aceasta a subliniat că publicarea fotografiilor s-a făcut inițial cu acordul părților implicate, dar că ulterior a fost luată decizia retragerii lor.

„Mama și Meghan sunt prietene de câțiva ani și au o relație foarte frumoasă. Noi nu postăm niciodată fără permisiune, nu este stilul nostru. Ni s-a spus că este în regulă să postăm, iar după ce imaginile au fost publicate, cred că s-a realizat că era Ziua Comemorării și nu s-a dorit ca ele să fie asociate cu o petrecere, chiar dacă fotografiile erau deja online. Apoi au fost șterse și, ulterior, s-a considerat că toată situația a fost una lipsită de sens”, a declarat Kim Kardashian.

Declarația a fost preluată de mai multe publicații internaționale, fiind interpretată ca o clarificare oficială a unui episod intens discutat pe rețelele sociale.

După difuzarea podcastului, utilizatori ai platformei X (fosta Twitter) au comentat asupra modului în care Kim Kardashian a descris relația dintre familia sa și Meghan Markle.

Unele reacții au remarcat accentul pus pe legătura dintre Meghan și Kris Jenner, fără a fi menționată o relație personală apropiată cu surorile Kardashian.

Aceste comentarii au reprezentat opinii individuale ale utilizatorilor platformei și nu au fost susținute de declarații suplimentare din partea persoanelor implicate. Până în prezent, Meghan Markle și Prințul Harry nu au reacționat public la afirmațiile făcute în podcast.

Cazul readuce în discuție rolul rețelelor sociale în conturarea percepției publice asupra membrilor familiei regale și a persoanelor publice asociate cu aceștia.

Publicarea și ștergerea rapidă a conținutului poate genera interpretări variate, chiar și atunci când este vorba despre evenimente private.

Specialiștii în comunicare media au arătat în repetate rânduri că astfel de episoade pot căpăta vizibilitate extinsă într-un timp scurt, în lipsa unor poziții oficiale clare din partea celor implicați.