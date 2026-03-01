Cum s-au cunoscut Prințesa Diana și Charles. Povestea celui mai controversat cuplu din istorie

Relația dintre Prințesa Diana și Regele Charles a început la sfârșitul anilor ’70. Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri ale monarhiei britanice, fascinând și provocând publicul timp de peste un deceniu, potrivit Elle.

Diana Spencer avea doar 16 ani când l-a întâlnit pentru prima dată pe Prințul Charles în noiembrie 1977. Întâlnirea a avut loc la reședința familiei Spencer din Althorp, Northamptonshire. Familia Dianei fusese invitată la o reuniune unde Charles, deja adult și moștenitor al tronului britanic, era prezent ca oaspete al familiei.

Prima lor interacțiune a fost politicoasă și rezervată, dar a lăsat o impresie puternică: Charles a fost impresionat de naturalețea și grația tinerei, iar Diana a fost fascinată de atenția pe care moștenitorul tronului i-a oferit-o.

Relația lor a evoluat treptat. În următorii ani, Diana și Charles s-au întâlnit sporadic la evenimente de familie și petreceri private, timp în care au început să se cunoască mai bine.

Diana, adolescentă obișnuită, a fost introdusă treptat în cercul regal, participând la diverse activități oficiale și sociale alături de Charles. Deși imaginea lor publică părea romantică, relația lor a început mai mult ca o prietenie cu o doză de curiozitate și respect reciproc.

Regele Charles și Diana s-au logodit în februarie 1981. Anunțul oficial a fost făcut pe 24 februarie, când Diana tocmai împlinise 20 de ani, iar Charles avea 32. Logodna a fost intens mediatizată, prezentată ca începutul unei povești de basm: o tânără dintr-o familie aristocrată devenind viitoare regină consort.

Într-o conferință de presă după anunț logodnei, Diana a declarat simplu: „Desigur” când a fost întrebată dacă sunt îndrăgostiți, în timp ce Charles a spus faimoasa replică ambiguă: „Indiferent ce înseamnă să fii îndrăgostit”, o declarație care a devenit simbol al complexității relației lor.

Publicul a fost fermecat de imaginea lui Diana purtând inelul de logodnă cu un safir de 12 carate înconjurat de diamante, oferit de Charles ca simbol al seriozității intențiilor sale.

Nunta a avut loc pe 29 iulie 1981, la St. Paul’s Cathedral din Londra, o alegere excepțională pentru un eveniment regal major. Slujba a fost urmărită de aproximativ 750 de milioane de oameni din întreaga lume.

Diana a purtat o rochie spectaculoasă, care a rămas emblematică în istoria modei. Ceremonia a respectat tradițiile regale, dar Diana a ales să omită cuvântul „obey” (a asculta) din jurăminte, concentrându-se pe angajamentele de „a iubi și a onora”.

După căsătorie, Diana a devenit rapid o figură adorată la nivel mondial, recunoscută pentru farmecul și naturalețea sa, dar viața privată s-a dovedit mult mai complicată. Charles ar fi fost invidios pe popularitatea Prințesei Diana.

Căsnicia a fost marcată de infidelități și tensiuni. Una dintre cele mai cunoscute controverse a fost legată de relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles, care a existat înainte și continuat discret în timpul căsniciei cu Diana.

Aceasta a contribuit semnificativ la destrămarea relației. În 1996, Charles și Diana au divorțat oficial, după 15 ani de la celebra lor nuntă regală.