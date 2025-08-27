Justitie Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova







Republica Moldova. Trei bărbați din Chișinău și Criuleni, cu vârste de 27, 36 și 50 de ani, au fost reținuți de procurorii PCCOCS. Aceștia sunt acuzați de pregătirea organizării dezordinilor în masă în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din toamna anului trecut. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cei trei ar fi participat, în august 2024, la instruiri desfășurate în tabere de gherilă din Bosnia și Herțegovina. Exerciții susținute inclusiv de militari ruși.

„Învinuiții arestați prin încheierea Judecătoriei Chișinău ar fi fost convinși să participe la instruiri în tabăra din Bosnia și Herțegovina. Odată sosiți, ar fi fost instruiți, împreună cu alte persoane în curs de identificare, în diverse domenii, precum manevrarea/ pilotarea dronelor. De asemenea studierea obiectivelor guvernamentale în mediile urbane, instituțiilor publice centrale. Aici erau în vizor și misiunile diplomatice, psihologia maselor. Totodată elemente și tactici de luptă cu cordoanele polițienești”, precizează PCCOCS.

Angajații Serviciului de Informații și Securitate au stabilit că cei trei bărbați ar fi fost remunerați cu câte 300–400 de dolari pentru fiecare modul de instruire. Banii fiind oferiți de către o persoană originară din Tighina. În prezent aflată în prezent în Rusia, care coordona grupul prin aplicația Telegram.

Cei trei învinuiți au antecedente penale pentru diferite infracțiuni. Unul dintre ei este descris ca „lider neoficial al mișcărilor protestatare afiliate unui bloc politic, Care include și un partid declarat neconstituțional”, potrivit procurorilor.

În martie 2025, procurorii PCCOCS au trimis în instanță cauzele altor trei participanți la aceleași instruiri din Bosnia și Herțegovina. În prezent, dosarul penal include șapte învinuiți. Totodată, într-un alt dosar pentru dezordini în masă, alți șapte bărbați au fost condamnați, în septembrie 2024, la pedepse cu închisoarea.

Amintim că în vara anului trecut, Serviciul de Informații și Securitate a avertizat că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova erau instruiți în tabere din Serbia și Bosnia și Herțegovina. Ei urmau să organizeze acțiuni de destabilizare la Chișinău. Lucru care urma să se întâmple la alegerile parlamentare și referendumului pentru integrare europeană.

Potrivit probelor acumulate de oamenii legii, metodele de destabilizare și tacticile de luptă erau predate inclusiv de către instructori străini . Aceștia fiind conectați la entitățile asociate grupărilor paramilitare „Wagner” și „Ferma”, fondate de Evgheni Prigojin.