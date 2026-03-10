Unde prestează muncă în folosul comunității senatorul cu studii la matrimoniale

Senatorul Paul Ciprian Pintea, ales din partea Partidului Oamenilor Tineri, a fost condamnat la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins conducând un autoturism fără a avea permis valabil. Instanța a stabilit și obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, senatorul a fost sancționat după ce a fost depistat în trafic conducând deși nu avea dreptul legal de a face acest lucru. Pedeapsa stabilită de instanță este de un an și cinci luni de închisoare cu suspendare.

Ca parte a sancțiunii, politicianul trebuie să efectueze și muncă în folosul comunității timp de 60 de zile. Acesta a fost văzut de cetățeni în timp ce desfășura astfel de activități pe Stadionul Municipal din Zalău, unde își execută obligația impusă de instanță.

Incidentul care a dus la condamnare a avut loc în luna noiembrie 2025, când senatorul a fost oprit în trafic de un echipaj de poliție. Oamenii legii au constatat atunci că acesta conducea un autovehicul fără a avea permis de conducere valabil. Verificările au arătat că politicianul a încălcat din nou legislația rutieră, întrucât se afla la volan pe un drum public deși dreptul de a conduce îi fusese suspendat. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a pronunțat condamnarea la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare.

Judecătorii au stabilit această pedeapsă după contopirea sancțiunii cu o altă condamnare de un an și două luni de închisoare pentru infracțiuni rutiere, stabilită în martie 2024 de Judecătoria Zalău.

Decizia instanței a fost atacată de senator prin apel. În urma contopirii pedepselor, instanța a stabilit ca politicianul să execute, în final, pedeapsa de un an și cinci luni de închisoare cu suspendare.

Paul Ciprian Pintea a fost ales senator de Sălaj în decembrie 2024 din partea Partidului Oamenilor Tineri. Ulterior, acesta a devenit parlamentar neafiliat după dizolvarea grupului POT din Senat, în urma plecării a doi senatori.

Politicianul a ajuns anterior în atenția publică și din cauza informațiilor prezentate în CV-ul publicat pe site-ul Senatului. Jurnaliștii au observat că în document apărea mențiunea că urmează cursuri la „Academic Singles”, care s-a dovedit a fi un site de matrimoniale.

În același CV era menționat că ar fi absolvit Liceul „Mihai Viteazul” din Zalău în perioada 2000–2004, ceea ce ar fi însemnat că ar fi început liceul la vârsta de 12 ani și 10 luni. Ulterior, acesta a modificat informațiile și a indicat perioada 2001–2005, precizând că a obținut diploma de bacalaureat.

Ulterior s-a constatat însă că politicianul ar fi urmat doar trei ani de cursuri liceale.