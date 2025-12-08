Senatorul școlit la matrimoniale, judecat din nou după ce a condus cu permisul suspendat

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judecă luni, în complet de 5 judecători, apelul senatorului Paul Ciprian Pintea, ales în Parlament pe listele POT și devenit între timp neafiliat, după ce, în aprilie, Instanța Supremă l-a condamnat la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru că a condus o mașină având permisul suspendat.

Pe lângă pedeapsă, magistrații au impus și 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Zalău, fie la Spitalul Județean Zalău. Decizia nu este definitivă, iar Pintea a contestat-o. Apelul se judecă pe 8 decembrie.

Între timp, în noiembrie, senatorul a fost depistat din nou conducând fără permis, fiind pornită o urmărire în trafic după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor. Rezultatul testării cu etilotestul a fost negativ, însă fapta rămâne penală. Noul dosar va fi trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte, deoarece Pintea beneficiază de imunitatea aferentă statutului de senator.

În aprilie, ICCJ a stabilit că Paul Ciprian Pintea a condus un vehicul deși avea suspendat dreptul de a conduce, faptă prevăzută la art. 335 alin. (2) din Codul penal. Instanța a dispus și anularea unei amânări a pedepsei de 1 an și 2 luni, aplicată anterior tot pentru conducere fără permis.

Judecătorii au contopit pedepsele, aplicând o sancțiune rezultantă de 1 an și 5 luni de închisoare, cu suspendare, și un termen de supraveghere de doi ani. Senatorul trebuie, conform deciziei, să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Paul Ciprian Pintea, 37 de ani, a intrat în Senat în 2023, însă notorietatea publică nu i-au adus-o inițiativele legislative, ci neregulile din CV.

În biografia oficială de pe site-ul Senatului, Pintea susținea la început că a urmat Liceul „Mihai Viteazul” din Zalău între 2000 și 2004. La începutul anului școlar 2000, însă, senatorul avea 12 ani și 10 luni. Ulterior, a modificat perioada, trecând 2001–2005 și menționând că a absolvit cu diplomă de Bacalaureat.

Controversele nu s-au oprit aici. În secțiunea dedicată studiilor postliceale, Pintea a trecut că în 2024 a început un curs online de „business management – tip Cambridge” la „Academic Singles – Business Academy”. Internauții au observat rapid că „Academic Singles” este, de fapt, o platformă de dating online. Mențiunea a dispărut ulterior din CV.