Politica Ce se învață la Academic Singles, frecventată de deputatul POT: Trebuie să fii sigur că îți cauți partenerul ideal







Paul Ciprian Pintea, senator aflat pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a devenit celebru pe rețelele de socializare, după ce detaliile din CV-ul său au stârnit amuzamentul internauților. Politicianul și-ar fi trecut la studii un site de matrimoniale și a menționat că a început liceul la doar 13 ani.

Un deputat POT, vedetă pe internet

În timp ce datele din CV au stârnit amuzamentul tuturor, dosarele penale în care a fost cercetat sunt cât se poate de serioase. În vârstă de 37 de ani, conform Wikipedia, senatorul Pintea este unul dintre cei șapte reprezentanți ai POT în Senat.

Ales senator la Zalău în decembrie 2024, Paul Ciprian Pintea nu ar fi reușit să termine liceul. Pe lângă controversele legate de CV, Pintea a fost cercetat în două dosare penale, fiind acuzat de conducere fără permis. În martie 2024, el a fost condamnat la un an și două luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei.

La finalul anului trecut, Anamaria Gavrilă preciza că vor fi făcute verificări legate de dosarele penale ale acestuia.

„Vom investiga și în consecință, vom lua măsuri, care pot fi chiar cererea de a i se invalida mandatul. Totuși este pe locul 2 la Senat și posibilitatea de a fi senator e foarte mică”, declara șefa POT.

Ce învață la Academic Singles

În ultimele ore, detaliile din CV-ul senatorului Paul Ciprian Pintea au stârnit numeroase reacții pe internet. Printre informațiile care au atras atenția se numără mențiunea inițială că ar urma cursuri online la Academic Singles, un cunoscut site de matrimoniale.

Pe site-ul oficial, utilizatorii sunt îndemnați să își facă un cont și să urmeze instrucțiunile pentru a-și găsi partenerul perfect.

„Chiar dacă ești medic sau ai propria afacere, dacă ești tânăr sau mai puțin tânăr, dacă locuiești în București sau în Baia Mare, dacă ești zvelt sau mai plinuț - doar personalitatea contează la întâlnirile online. Dacă îți dorești o relație stabilă în România cu ajutorul platformei noastre, trebuie să fii sigur că îți cauți partenerul ideal”, se arată pe site.

După ce acest detaliu a devenit viral, senatorul și-a modificat CV-ul, precizând că este student la Business Academy, într-un program de patru ani de „Business Management – tip Cambridge”.

În document, Pintea susține că are permis de conducere pentru categoriile A, B, C și E, este căsătorit, de religie ortodoxă și are o vechime în muncă de 12 ani. Înainte de a intra în Parlament, a lucrat timp de șase ani (martie 2018 – aprilie 2024) în domeniul transportului internațional de bunuri și persoane.

Un deputat din AUR a stârnit amuzamentul internauților. Ce avere are

De asemenea, senatorul menționează că între februarie 2013 și martie 2018 a fost tehnician de calitate și inspector de calitate la SC Takata Jibou SRL. Mai mul, el afirmă că a terminat liceul în 2004, dar primul său loc de muncă ar fi fost abia în 2013. Mai mult, s-a înscris la studii universitare abia în 2024.

În ceea ce privește activitatea sa în Senat, Pintea nu a avut nicio declarație politică, nicio întrebare sau interpelare, iar singura sa luare de cuvânt pare să fi fost la depunerea jurământului. De asemenea, a participat la doar 47 din 70 de voturi.

Conform declarației sale de avere, Paul Ciprian Pintea și soția sa dețin un apartament de 55 mp, achiziționat în 2016. De asemenea, senatorul are două mașini – un BMW din 2003 și un Audi A6 din 2006. Nu deține bijuterii sau alte bunuri de valoare.

În 2024, Pintea a încasat 45.000 lei din salarii, lucrând ca tehnician de calitate la două companii.